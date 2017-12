"Sharp dressed Man" ist ein typischer "Downlooker": Hart, erdig und rhythmusbetont, mit der Bluesharp verschärft und einer packenden Stimme verfeinert, spiegelt der Live-Act der ehemaligen Stockerhut-Band den Rock 'n' Roll der Sechzigerjahre wider.

Kaum zu glauben: Aber die Gruppe um Heiner und Barthl Pöhnl ist am ersten Weihnachtsfeiertag bereits die 90. Band, die in der zweijährigen Geschichte der "Live Stage"-Veranstaltungsreihe im "Parapluie" auf der Bühne steht.Oldies but Goldies: Sie begannen schon während ihrer Schulzeit mit der Musik. Klar, dass sie den Dreh inzwischen raus haben. Barthl Pöhnl zeichnet für den Lead-Gesang zuständig, wird aber dabei tatkräftig von der Gospel- und Musicalsängerin Alexandra Adam unterstützt. Heiner Pöhnl spielt die Lead-Gitarre, greift aber auch gesanglich ein. Am Bass ist Charlie Hilgarth im Einsatz und an den Drums sitzt Jan Gresser. Hans "Wyman" Zitzmann legt sich mit der Bluesharp mächtig ins Zeug und Bruno Hammer ergänzt Gitarre, Gesang und Bluesharp. Das Repertoire ist ein komplexes wie virtuoses Konglomerat aus Rock- und Blues-Sounds sowie einem Hauch Country-Music. Musikalisch bekommt das Publikum Songs von den Rolling Stones, den Beatles, CCR, Wolfgang Ambros, Sheryl Crow oder Seer um die Ohren.