Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen: Gegen 6.45 Uhr übersah ein Autofahrer in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden bei der Auffahrt zur BAB A93 einen Rollerfahrer.

Der Pkw-Lenker kam mit seinem Fahrzeug aus Richtung Pressath und wollte in die Autobahnauffahrt abbiegen. Laut Polizeibericht übersah er dabei aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Rollerfahrer.Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen. Er wurde umgehend zur Erstversorgung ins Klinikum Weiden verbracht. "Näheres zum Gesundheitszustand kann derzeit noch nicht gesagt werden. Eine Rückmeldung durch die behandelnden Ärzte steht noch aus", erklärt Polizeihauptmeister Mario Schieder. Die Unfallstelle ist seither nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Es kann vor allem im Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen kommen. Ein Gutachter untersucht derzeit vor Ort die Unfallstelle. Die Feuerwehr ist im Einsatz und kümmert sich zusammen mit den Polizeikräften um die Verkehrslenkung an der Unfallstelle. Autofahrer müssen in diesem Bereich noch bis etwa 9 Uhr mit Behinderungen rechnen.