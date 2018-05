Rosina und Felix Füßl feiern am Donnerstag, 24. Mai, ihren 50. Hochzeitstag. Eine Kollegin der damals 20-jährigen Rosina erzählte von ihrem ledigen Cousin Felix. Einige Wochen später trafen sie in einer Gaststätte aufeinander. "Das war damals ein reiner Zufall. Das Treffen war gar nicht geplant", erzählt Felix Füßl.

Das Paar verliebte sich und heiratete. Nach ihrer Hochzeit zogen der gebürtige Altenstädter und die aus Brünst stammende Rosina in eine gemeinsame Wohnung nach Weiden. Ihr Haus erbauten sie 1970. Der jährliche Urlaub war dem Ehepaar besonders wichtig. "In Lindau am Bodensee konnten wir uns vom anstrengenden Berufsalltag erholen", sagt der 75-Jährige. Felix Füßl arbeitete als Fußbodenleger, seine 73-jährige Ehefrau ist gelernte Näherin.Die Leidenschaft zur 5. Jahreszeit teilt das Ehepaar. Beide waren als langjährige Mitglieder in der Faschingsgesellschaft Narrhalla Weiden aktiv. Rosina kümmerte sich um die Kostüme der Gardetänzerinnen, Felix war für den Getränkeausschank zuständig. Im Ruhestand geht das Ehepaar regelmäßig schwimmen oder wandern. "Im Garten ist auch täglich etwas zu tun", sagt der 75-Jährige.Vor 50 Jahren feierten sie ihre Hochzeit nach der kirchlichen Trauung in Altenstadt mit der Familie und Freunden mit einem großen Fest im ehemaligen "Hotel Lindner". Seine Goldene Hochzeit will das Ehepaar zu zweit begehen. Ob sie zu Hause bleiben oder einen Ausflug unternehmen, wollen Rosina und Felix Füßl spontan entscheiden.