"Ich war in meiner Jugend ein wilder Kerl. Ich war ständig auf Tour, bei einigen Vereinen und auch sportlich aktiv", verrät der 76-Jährige. Früh musste der gelernte Kaufmann aber auch Verantwortung übernehmen: Seinen Vater habe er nie kennengelernt. Als seine Mutter 1963 starb, war er plötzlich verantwortlich für seinen 13-jährigen Bruder. Ein harter Schlag und eine schwere Zeit sei das damals gewesen. Drei Jahre später besuchte er den Gasthof Baier in Grub. Gleich mehrere schöne Töchter habe der Gastronom gehabt. Eine von ihnen war Roswitha. Ein guter Freund habe ihn auf die damals 20-Jährige aufmerksam gemacht. "Dass aus uns etwas werden kann, haben wir nie gedacht", erzählen die beiden Jubilare. Schnell habe sich aber gezeigt, dass es passt: Schon 1967, also nur ein Jahr später, läuteten die Hochzeitsglocken. Und auch der Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten. Im Folgejahr kam ihr Sohn Stefan auf die Welt. Das Ehepaar reist und wandert gern. Während Rentner Josef seine Zeit beim FC Weiden-Ost, dem Schützenverein Pfrentsch oder bei einer Runde Schafkopf verbrachte, entspannte die gelernte Schneiderin gerne beim Lesen und der Heimarbeit.Ein Tipp für eine gute, glückliche und vor allem lange Ehe können die beiden natürlich auch geben: So seien in guten wie in schlechten Zeit Vertrauen in den Partner und die gemeinsame Liebe das Wichtigste für eine erfolgreiche Beziehung.