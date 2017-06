Ferien sind für Schulkinder meist die schönste Zeit des Jahres. Entspannung, Pause vom Alltag und Erholung vom Schulstress stehen dann auf dem Stundenplan. Für die Mädchen und Buben der Albert-Schweitzer-Grundschule soll es aber auch danach ein wenig so weitergehen: Im neuen Snoezelen-Raum in der ehemaligen Hausmeisterwohnung haben sie künftig die Möglichkeit, eine Ruhepause einzulegen.

Möglich wurde die Einrichtung dieses Entspannungsraums dank der Unterstützung von Rotary. Federführend war hier der Club Weiden-Max Reger. Nachdem der Raum nun frisch gestrichen, mit Liegeflächen samt bequemen Kissen, Rückzugsnischen und Vorhängen sowie verschiedenen Lichtquellen ausgestattet ist, hat Präsidentin Dr. Claudia Greipl mit Foundation-Beauftragtem Dr. Michael Nickl einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an Schulleiterin Evelyn Dineiger übergeben.Für die Rektorin und ihr Kollegium geht damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Hier können die Schüler vom Schulalltag abschalten. In kleinen Gruppen oder alleine - immer aber in Begleitung von Lehrern, Schulpsychologen oder Beratungsrektor - können verschiedenste pädagogische Konzepte in geschützter Atmosphäre umgesetzt werden. Da bewusst ein etwas abgelegener Raum ausgewählt wurde, bringe dies zusätzlich Ruhe in den Tagesablauf von Kindern, welche etwa die Ganztagsklasse besuchen. Das Ansprechen schwieriger Themen könne hier ebenfalls erfolgen."Ich kann mich im Namen der Schule gar nicht genug bedanken", betont Dineiger erfreut. Neben Lesezimmer mit Vorlesestunden, Förderung der Erlebnispädagogik, einer Kletterwand und der Übertrittsförderung durch den Rotary-Club könnten die Mädchen und Buben von der Entschleunigung durch den Snoezelen-Raum profitieren.In Zeiten, in denen Hyperaktivität, Konzentrationsmangel oder sogar Schulverweigerung stetig zunehmen, fördere diese Rückzugsmöglichkeit das Zusammenleben und Lernen im Klassenverband, den störungsfreien Ablauf des Unterrichts und die Einsichtigkeit der Schüler. Für Rotary-Präsidentin Greipl, Foundation-Beauftragten Nickl und Dr. Bärbel Troidl-Heyder, die vonseiten des Clubs den Kontakt mit der Schule hält, ist die Einrichtung des Zimmers ein weiterer wichtiger Baustein in der Unterstützung der Schule. Ziel sei es, so Notarin Greipl, gerade Kinder die es etwas schwerer haben, in ihrer Entwicklung zu unterstützen und für die Zukunft fit zu machen.