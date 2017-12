Rotary unterstützt frühe Förderung

Einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro übergab Präsident Stephan Wanninger an die Leiterin des benachbarten Kindergartens Kreuz Christi, Cornelia Doß . Der Betrag stammt aus einem Benefizkonzert mit "ChorDiSono" am ersten Adventssonntag in St. Felix. Dem Vokalensemble liegen soziale Projekte am Herzen. Deshalb stellen sich die Sänger gerne für Benefizkonzerte zur Verfügung, betonte Christian Kick .Aufgerundet wurde die Summe durch den Verkauf von liebevoll geschmückten Holzbündeln durch die Rotarier in der Fußgängerzone. Mit dem Betrag sollen Bücher und Spiele zur Sprachförderung angeschafft werden.