Seit vielen Jahren gibt es die BRK-Seniorengymnastik in Weiden und im Landkreis Neustadt. Fünf der 16 Leiterinnen trainieren ihre Teilnehmer schon viele Jahre und feiern Jubiläum.

Angelika Meiler leitet seit 5 Jahren eine der Gruppen in Weiden. Anna Hösl und Hannelore Wenzel sind beide seit 25 Jahren ehrenamtlich in der Seniorengymnastik tätig. Anna Hösl leitet die Gruppen in Tännesberg, Weidenthal und Wernberg-Köblitz, Hannelore Wenzel eine der Gruppen in Neustadt am Kulm, Pressath und die Gruppe in Kirchenthumbach. Lotte Hofmann übernimmt schon seit 30 Jahren die Gruppen in Vohenstrauß und Moosbach, macht zudem Wassergymnastik und leitet eine Selbsthilfegruppe.Der Kreisverband begrüßte Agnes Mächtl, Veronika Müller und Edith Uschold, die künftig in Pirk und Neustadt am Kulm tätig sein werden. Mit Urkunden und Blumen wurden Anneliese Rappl und Elisabeth Fichtner geehrt und nach vielen Jahren Engagement verabschiedet. Anneliese Rappl war 20 Jahre in der Seniorengymnastik tätig.