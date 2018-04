Rothenstadt. Vor zwei Jahren stand es Spitz auf Knopf bei den Rothenstädter Siedlern. Aber dann hat die neue Mannschaft unter Führung von Gisela Chacon das Zepter übernommen und die Organisation mit Leidenschaft aus dem Tal geführt. Im vergangenen Jahr wurde die Siedlergemeinschaft als Verein im Registergericht eingetragen.

In der Jahreshauptversammlung ging Chacon im "Lehnersaal" auf eine Reihe von Aktivitäten ein. Neuland beschritten habe man mit der Einführung eines Familientags, der auch heuer wieder auf dem Programm stehe. Höhepunkt des Siedlerjahrs war der Ausflug nach Rothenburg ob der Tauber. Heuer ist Bamberg das Ziel.Außerdem habe man Unterschriften gesammelt für die Abschaffung der Straßenausbaukosten. Wie stellvertretender Bezirksvorsitzender Arthur Weber erklärte, waren die Siedler die "Speerspitze". Auch der Verband für Wohneigentum habe sich der Kampagne angeschlossen. Erst dann sei sie von den Freien Wählern weiterbetrieben worden. Horst Witzl, Vorsitzender der Weidener Siedlergemeinschaften, lobte die Arbeit von Chacon. "Sie hat sich getraut und hat mit Fleiß geschafft, dass es die Gemeinschaft noch gibt." Dass die Siedlergemeinschaft jetzt ein Verein sei, werte sie auf. Große Sympathien zeigte auch der stellvertretende Chef des Heimatrings, Norbert Uschald, für die Arbeit in Rothenstadt. Er ermunterte den Verein, am Maibaumfest mitzuwirken. Die Siedler seien immer aktiv in die Arbeit des Heimatrings integriert.Treueabzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Manfred Kamm, Heidemarie Hack, Loni Mirl, Willi Meier und Christl Baldauf. Für 40 Jahre gab es die Auszeichnung für Walter Kutschker, Georg Götz, Klar Wittmann und Ernst Gicklhorn. Für 30 Jahre wurden Johann Amann, Hans Hiermaier, Karl Biller und Kurt Zimmerer geehrt. 20 Jahre sind Siegrun Scherer, Oskar Zeiss, Gabriele Waldhier, Norbert Gicklhorn, Monika Roscher, Karl Brenner, Gerhard Mayer und Maria Fuhrmann dabei. Zehn Jahre gehören Ursula Kaiser, Franz Thomas und Thomas Baldauf dazu. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Chacon, Stellvertreterin Sieglinde Bauer, Kassier Johann Ram, Schriftführer Martin Stabla, Gerätewart Stefan Heimerl, Beisitzer Stefan Heimerl, Irmgard Wolfram, Anna Häusler, Christa Wildenauer, Peter Müller, Norbert Horn und Ernst Gicklhorn. Kassenprüfer Georg Helgert und Werner Kippers.