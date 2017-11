Neue Kleidung, Ausrüstung und Übungsmaterial für die jüngsten Weidener Feuerwehrleute - mit Hilfe einer Spende über 500 Euro vom Serviceclub Round-Table 49 kann die Kinderfeuerwehr ihre Ausrüstung aufstocken. Das Geld stammt aus dem Entenrennen des Serviceclubs. Vizepräsident Benjamin Zeitler sagt: "Hier wird der Grundstein für ehrenamtliches Engagement gelegt."

Seit einigen Jahren gibt es sie schon, die Weidener Kinderfeuerwehr. Aktuell üben 17 Kleine von 6 bis 12 Jahren für die Löschtruppe. Jeden zweiten Samstag treffen sie sich von 10 bis 12 Uhr am Feuerwehrhaus an der Landgerichtsstraße. Julia Grasser erläutert die Aufgaben der Kinderfeuerwehr. So gelte es, die Kinder frühzeitig für den wichtigen Dienst in der Feuerwehr zu begeistern. Doch bei der Kinderfeuerwehr lernen die Kleinen noch viel mehr: beispielsweise Sozialkompetenz und den Wert des Helfens.Peter Stahl, Vorsitzender der Feuerwehr Weiden, und Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser unterstrichen die Bedeutung der Kinderfeuerwehr für den Gesamtverein. Oftmals erlebten sie Karrieren, die in der Jugend beginnen und schließlich in der Berufsfeuerwehr gipfeln.___Wer bei der Kinderfeuerwehr mitmachen will, meldet sich unter: kinderfeuerwehr@feuerwehr-weiden.de