Vom Oberen Markt führt sie nach Süden. Durch die Pfannenstielgasse dürften die meisten schon einmal geschlendert sein. Und viele glauben, dass hier früher Pfannen hergestellt wurden. Doch weit gefehlt. Die Gasse ist benannt nach einem großen Sohn der Stadt.

Verarmtes Städtchen

Kurze Prozesse

Schulfrei an seinem Tag

Gemeint ist Philipp Caspar Pfannenstiel, geboren in Weiden am 26. August 1664. Hochgeachtet verstarb der überzeugte Protestant als Jurist, Hofrat und Konsulent der Ritterschaft Frankens am 11. Oktober 1735 nach längerer Krankheit im Alter von 71 Jahren in Nürnberg. Sein Epitaph befindet sich in der Wand an der rechten Seite des südlichen Eingangs zu Michaelskirche.Wie der Mesner und Türmer der Kirche, Christian Stahl, und Stadtarchivarin Petra Vorsatz berichten, wurde die Grabplatte bei Nachforschungen auf dem nördlichen Dachboden der St.-Lorenz-Kirche in Nürnberg entdeckt. Dort hatte man sie nach der Auflösung des Grabes aufbewahrt. Auf Betreiben der Weidener Rektorin und Historikerin Dr. Helene Hoffmann wurde die Platte nach Weiden gebracht.Die Verbindung des Juristen nach Weiden geht auf seine Eltern zurück. Sein Vater, der schon früh verstarb, war Georg Alexander Pfannenstiel, Mitsyndicus, Stadtschreiber und öffentlicher Notar, seine Mutter Anna Dorothea, Tochter des Weidener Hospitalvorstehers und Bürgermeisters Johann Leonhard Förster. Knappe zwei Jahrzehnte nach Ende des Dreißigjährigen Krieges war Weiden ein verarmtes und ausgeblutetes Städtchen mit rund 1200 Einwohnern und vielen leerstehenden Häusern. Nach der Schulzeit studierte Philipp Caspar Rechtswissenschaft ab 1682 in Altdorf und in Leipzig. Der Rat der Stadt hatte dem begabten Halbwaisen durch Stipendien das Jura-Studium ermöglicht.Es folgten Versuche, eine Anstellung zu bekommen. Schließlich wurde er zum Hofmeister der Gräfin von Abensperg und Traun ernannt, die ihn mit nach Österreich nahm. Zugleich nutzte Pfannenstiel die Gelegenheit, sich in Wien fortzubilden. Hier erreichte ihn nach drei Jahren das Edikt des katholischen Kaisers, in acht Tagen die Konfession zu wechseln oder das Land zu verlassen. Seinen tiefverwurzelten evangelischen Glauben wollte er jedoch nicht aufgeben, so verließ er nach kurzer Zeit das, wie er sagte, "ungastliche Land" und ging nach Nürnberg. Einige Jahre verbrachte er auch in der Stadt Hof. Dort heiratete er 1714 die Nürnberger Patriziertochter Regina Catharina Döberich.1689 veränderte er sich in Richtung Kulmbach und wurde von Johann Wilhelm von Streitberg auf seinem Schloss im heutigen Altenkunder Stadtteil Strössendorf als Oberbeamter und Lehen-Inspektor eingestellt. Pfannenstiel wurde nachgesagt, die verwirrtesten Prozesse ohne Verzögerungen lösen zu können. Die Folge: Ein Großteil des fränkischen Adels nahm ihn in Beschlag. Verschiedene Ehrenämter und Ernennungen blieben nicht aus. Pfannenstiel wurde 1710 durch den Kurfürsten zu Mainz und Bischof von Bamberg, Lothar Franz, zum Kaiserlichen Hof- und Pfalzgraf und Bambergschen "wirklichen Hofrat" ernannt. Ab 1715 durfte er den Titel Sachsen-Hildburghausenscher Hofrat führen. Der Staatsmann Franz von Schönborn ernannte ihn 1716 zum Bamberger Hofrat.Sein Name und seine Persönlichkeit sind noch heute in der Geschichte Strössendorfs präsent. Grund war sicher sein Bekenntnis zur lutherischen Lehre, die in seiner neuen Wahlheimat der Gegenreformation Stand hielt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde den Strössendorfern ihre Kirche gewaltsam weggenommen. Erst mit dem Westfälischen Frieden begann der langsame Wiederaufbau der evangelischen Gemeinde - ebenso die Wiederinstandsetzung der Kirche.An dieser Stelle taucht in der Kirchengeschichte des Pfarrdorfes erstmals der Name von Caspar Philipp Pfannenstiel auf. Der Ministeriale war der protestantischen Gemeinde eng verbunden. Mit Rat und Tat stand er den Lutheranern zur Seite. Auch finanzielle Opfer scheute Pfannenstiel nicht. So stiftete er für die Kirche unter anderem einen Taufstein in Form eines knienden Engels, der mit beiden Händen das Taufbecken hält. Seit mehr als 300 Jahren ziert der kunstvolle Taufengel den Altarraum des Gotteshauses. Aus dem Jahr 1728 stammt die ebenfalls von Pfannenstiel gestiftete und aus Zinn gefertigte Taufschale. Mit beträchtlichen Geldbeträgen ermöglichte er außerdem die komplette Neueinrichtung der Kirche und die Instandsetzung des Pfarrhauses.Was dem evangelischen Gotteshaus letztlich noch fehlte, war eine Sakristei. Caspar Philipp Pfannenstiel hatte auch für diesen Wunsch der Gläubigen ein offenes Ohr und übernahm die kompletten Bau- und Einrichtungskosten. Ein Bild des Ministerialen in "seiner" Sakristei und das in Stein gemeißelte Familienwappen der Pfannenstiels im Kirchenschiff erinnern noch heute an den Gönner der Strössendorfer Kirchengemeinde.Der Name Pfannenstiel wird in der Kirchengemeinde Altenkunstadt-Strössendorf noch heute regelmäßig bei Festgottesdiensten ehrenvoll genannt. So wurde der Tag nach Pauli Bekehrung (25. Januar) "Pfannenstiel-Tag" genannt. Der Grund bleibt im Dunkeln, seine Hilfsbereitschaft gab wahrscheinlich den Ausschlag. Als es in Strössendorf noch eine eigene Schule gab, hatten die Kinder an diesem Tag früher sogar immer schulfrei.Wie wichtig dem gebürtigen Weidener sein Glaube und die Pfarrei Strössendorf waren, lässt sich heute außerdem noch in einer Vielzahl von Schriftstücken und Gotteshaus-Rechnungen von 1708/09 bis 1712/13 nachvollziehen, die von Philipp Caspar Pfannenstiel "justifiziert" wurden. Er wendete der Pfarrstiftung Geld zu, unter anderem um den jeweiligen Geistlichen bezahlen zu können und das Morgengebetläuten zu ermöglichen, und schenkte der Kirche Geld zum Ankauf eines "Pfarr-Äckerleins".Am 11. Oktober 1735 starb der Fürstlich Brandenburgische Rat Pfannenstiel kinderlos in Nürnberg und fand dort seine letzte Ruhestätte auf dem Johannisfriedhof. Etwa 1200 Bände mit den Initialen PCP erhielt aus seinem Nachlass die Pfarrei St. Michael Weiden, hinzu kamen mehrere Armen- und Wohlfahrtsstiftungen. Die Bibliothek ist seit 20 Jahren in Nürnberg im Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der Grund: Die Bücher befanden sich in einem Raum des Turms der Michaelskirche, der feucht und nicht beheizbar ist.