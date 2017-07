Kinder blicken ehrfürchtig zu mir auf, Väternicken anerkennend – und mich plagt schlechtes Gewissen. Ganz ehrlich: Ich habedie Anerkennung nicht verdient. Als Pilot beim ersten Seifenkistenrennen inWeiden seit 55 Jahren muss ich nichts leisten, mein Boxenteam schiebt die Kistezum Start. Ich steige ein, erlebe knapp 30 Sekunden Spaß bei bis zu 40Stundenkilometern und werde dabei von 6000 Leuten angefeuert. Im Ziel wartetder „Kistenlift“ – ein Quad das mich wieder nach oben zieht. Auch das machtziemlich Spaß. Zurück in der Boxengasse gibt’s dann wieder Schulterklopfen.Zu dem Traumjob komme ich im Vorbeigehen. Es muss Märzgewesen sein, und ich bin auf dem Weg zum Kaffeeautomaten als mich das Angeboterreicht: „Traust du dich, eine Seifenkisten zu fahren?“ „Klar“, sage ich undbin mir sicher, dass nichts draus wird. Schließlich stellen mir ein paarNachwuchs-Schreiberlinge diese Frage und woher sollen die eine Seifenkisteauftreiben? Ich muss zugeben: Ich hab die Kolleginnen Julia Hammer und EvaHinterberger unterschätzt. Sie haben weder Erfahrung, noch Ahnung oderWerkzeug. Aber das machen sie mit Hartnäckigkeit wett. Das Talent zumKniebohren braucht man als Journalist, beim Seifenkistenbau hilft es aber auch.Wenig später haben Julia und Eva den Kollegen Hubert Lukasins Boot geholt. Der bringt Passion fürs Heimwerken mit, und hat eine Garage,die Platz bietet – sogar für zwei Seifenkisten. Außerdem hat er beinahe alleWerkzeuge und einen Schwager, bei dem er sich Sägen und Bohrer leihen kann, dienoch fehlen. Als noch Neu-Kollege Tom Webel Hilfe anbietet, ist das Teamkomplett. Als Referenz führt der seine Vergangenheit als VW-T3-Bus-Fahrer an,der „jede Schraube des Gefährts in der Hand hatte“. Der Teilnahme steht nichtsim Weg.Glauben wir. Denn bald stellt sich raus, dass etwas Ahnungnicht schaden würde, vor allem, wenn das Team zu stolz ist, einen Bausatz alseinfachsten Weg zur Kiste zu nehmen. Aus den kalkulierten drei oder vierBauterminen werden neun oder zehn, die meist bis Mitternacht dauern. Irgendwannhilft nur noch Hilfe vom Profi. Mechatroniker Markus Dietz aus unseremDruckzentrum greift uns unter die Arme und zum Schweißapparat. So wird PaulaSprint – benannt nach Verlagsmaskottchen Paula Print – rechtzeitig fertig, umsie fünf Tage vor dem Start noch zu versauen. Das Zeitungsoutfit an denSeitenwänden sieht einfach nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. HausherrHubert rettet unseren fahrenden Schatz mit einer Solo-Nachtschicht.Nicht das erste Mal, dass mein Beitrag Grund zur Nacharbeitgibt. Ich bin schließlich nicht Redakteur geworden, weil ich handwerklich sogeschickt bin. Es gelingt mir aber, meine Kollegen so wenig zu behindern, dasswir am Tag der Tage eine fahrtüchtige, hübsche Seifenkiste präsentieren. Vorüber 6000 Zuschauer – Wahnsinn. Dazu eine Strecke, die Spaß macht und abgeht,aber nicht gefährlich ist. Liebe Organisatoren, eine sehr gute Wahl.Und dann löst sich der Traum in letzter Sekunde in Luft auf,oder besser in einen Knall und ein Pfffff. Vorne rechts platzt der Schlauch imReifen, einfach so im Stehen. An Ersatz hat niemand gedacht (dafür an eineSeifenblasenmaschine), für Flickzeug ist das Loch zu groß. Kurz vormVerzweifeln erleben wir das tolle Gemeinschaftsgefühl unter den Teams. DieMannschaft der Jakob-Ayrer-Straße stellt fehlendes Werkzeug zur Verfügung, derHelferkreis Asyl hat an Ersatzschläuche gedacht (dafür keineSeifenblasenmaschine). Während Kollege Webel das Rad gerade rechtzeitig zumersten Durchgang montiert, stehe ich fachsimpelnd daneben und darf zurBelohnung Strecke und Stimmung genießen und dank guten Materials einen elftenPlatz einfahren, nur drei Sekunden hinter dem Sieger. Es stimmt schon: DasLeben ist ungerecht – aber manchmal profitiert man genau davon.