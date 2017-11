Zum Vortrag "Das Kreuz mit dem Kreuz" hatte das Klinikum Weiden im Rahmen der KKB-Info-Woche eingeladen. Die Leiterin der Schmerztagesklinik am Klinikum Weiden, Susanne Neumeier, informierte über die Volkskrankheit Rückenbeschwerden und die Behandlungsmöglichkeiten.

Rückenbeschwerden seien die häufigste Ursache von Arbeitsunfähigkeit. 85 Prozent aller Menschen würden mindestens einmal im Leben darunter leiden. "90 Prozent der Rückenbeschwerden sind harmlos", beruhigte die Medizinerin ihre Zuhörer. Viel zu oft würde operiert werden, weil im CT- oder Röntgenbild Schädigungen an der Wirbelsäule festgestellt werden. Dabei seien die Ursachen der Beschwerden nur in den wenigsten Fällen auf diese Veränderungen zurückzuführen, sondern auf "funktionelle Beschwerden", zum Beispiel im Muskelbereich.Im modernen Berufsleben sei häufig "der natürliche Bewegungsrhythmus des Menschen aufgehoben". Auch 90 Prozent der Bandscheibenvorfälle könnten "konservativ" behandelt werden. Die größten Fehler bei der Behandlung von Rückenschmerzen sieht Neumeier in zu wenig Prävention und zu häufigem Einsatz von bildgebenden Verfahren wie CT, MRT und Röntgen ("Muskelverspannung kann man nicht erkennen") und die dadurch ausgelösten fehlerhaften Therapien. Auch werde "mit dem Rollstuhl gedroht".Ärzte führten auch viel zu wenig Gespräche mit den Patienten und "fassen mit körperlichen Untersuchungen beim Patienten viel zu wenig hin", erklärte die Referentin. Physiotherapie und sprechende Medizin seien "schlecht bezahlt". Viel zu lange würden die Patienten krankgeschrieben. Auch im Medizinstudium sei das Thema Rückenbeschwerden zu wenig eingebunden.Den Patienten empfahl die Medizinerin vor allem viel Bewegung. Wissenschaftlich bewiesen sei längst, dass Bewegung und Krankengymnastik helfen. Irgendein Sport würde immer passen. Sinnvoll sei es auch, eine zweite Meinung einzuholen. Als weitere Tipps nannte sie Verhaltens- und Entspannungstherapien sowie Rückenschule. Zugleich betonte sie: "Keine Injektionen" und "Medikamente ändern nichts an den Ursachen". Wenn Schmerzmittel, dann nur in Verbindung mit aktiver Betätigung, riet die Referentin.An der Schmerztagesklinik werde die "multimodale Schmerztherapie" als Kombination zahlreicher verschiedener Fachrichtungen aus Anästhesie, Neurologie, Psychotherapie, Krankengymnastik und anderem angeboten. Alltagstaugliche Rückenübungen präsentierte Katharina Dürr von der Abteilung physikalische Therapie. Unter anderem zeigte sie "das Wandsitzen", den "Einbeinstand", Liegestützen mit gestreckten Armen und die "Rückenkräftigung im Vierfüßlerstand". Bei einigen Übungen konnten die Besucher auch gleich mitmachen.