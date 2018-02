Der Fund einer selbst gebastelten "Powerbank" (Aufladestation für Handys) löst am Freitagmorgen ab 8 Uhr einen Großeinsatz in der Gemeinschaftsunterkunft am Stockerhut aus. Fast fünf Stunden ist die Kasernenstraße gesperrt.

Bewohner, die aus Schule und Arbeit kommen, können nicht zurück in ihre Unterkunft. Zeitgleich untersucht in einem Zimmer im Erdgeschoss von Gebäude 6 die Technische Sondergruppe (TSG) aus München das verdächtige Paket. Das Gelände darf im Umkreis von 100 Metern nicht betreten werden. Erst gegen 12.30 Uhr gibt es Entwarnung.Deutsche Gründlichkeit trifft afrikanische Gelassenheit: "Hakuna Matata" ist bei 2 Grad das Motto für rund 40 Wartende. Mustafa aus Somalia ist hungrig von seiner Arbeit auf dem Bauhof. In der Norma-Tüte steckt ein Tiefkühl-Huhn. Ein Eritreer teilt sein Baguette. "This is africa." Männer, Frauen, Kinder aus Sierra Leone und Äthiopien, dem Iran, Kurdistan und Afghanistan stehen an der Frauenrichter Straße und kommen nicht weiter. "Hungry and cold." Sie ärgern sich über Mitbewohner, die "Ärger machen in Kasernenstraße".Eine Zweitklässlerin der Albert-Schweitzer-Schule wartet mit dem Ranzen auf dem Rücken ratlos am Absperrband. Keiner darf raus, keiner darf rein. In der GU sorgt sich die irakische Familie um die Achtjährige, teilt die Polizei per Funkspruch mit. Eine Sanitäterin nimmt das Mädchen mit in den Lorenz-Werthmann-Kindergarten. Dort hat das Rote Kreuz eine Aufwärmstube organisiert. Die Erzieherinnen gewähren "Asyl".Im "Camp Pitman" schwitzen derweilen die Bombenentschärfer aus München. Das Paket war von einem Mitarbeiter der Regierung gefunden worden. Es misst 15 mal 15 Zentimeter und ist mit Klebeband umwickelt. Ein Bewohner hat es in einem Zimmer im Erdgeschoss zurückgelassen. Heraus ragen Kabel.Nicht nur Polizeidirektor Klaus Müller, Leiter der Inspektion Weiden, hält das Objekt für "höchst verdächtig". Sprengstoff ist nicht auszuschließen. Am Ende gelingt es den Spezialisten, das Paket zu öffnen. Es entpuppt sich als eine Art selbst gebastelte Batterie, die als Beweismittel im Kofferraum der Fahndungsgruppe verschwindet. PI-Chef Müller kündigt Nachermittlungen zum Besitzer an, der möglicherweise nicht mehr in der Unterkunft wohnt. Die TSG rollt davon. Die irakische Mama darf ihre Achtjährige abholen. Und bei Mustafa gibt's endlich Hühnchen.