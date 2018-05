Für den Obst- und Gartenbauverein Rothenstadt ist der Frühling ein Fest. "Die Bäume schlagen aus, der Salat schießt", freut sich Vorsitzende Sabine Zenger bei der Jahreshauptversammlung.

Rothenstadt. "Die Natur begann heuer in Windeseile zu erblühen." Im Gasthaus "Hubertus" blickte die Vorsitzende, die bei der Neuwahl wieder das Vertrauen erhielt, auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im Programm waren Vorträge zu Blumen für Balkon und Beete sowie der Austausch bei verschiedenen Treffen. Guten Anklang fand der Theaterbesuch bei den "Lustigen Konradern" und das Gansessen in der Hofkäserei Lang, das heuer eine Neuauflage erfahren soll. Die Vereinsfahrt 2017 ging nach Veitshöchheim. Zur besinnlichen Adventsfeier spielte Barbara Reichl auf. Das Gedenken galt den verstorbenen Mitgliedern, insbesondere Gärtnermeister Hans Steinhilber. Stellvertretender Vorsitzender Hans Baierl dankte Sabine Zenger für die geleistete Vereinsarbeit. Die Tagesfahrt führt am 14. Juli nach Waldsassen und Bärnau.Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Sabine Zenger, zweiter Vorsitzender Hans Baierl, Kassiererin Ingrid Zenger, Schriftführer Hans Gilch, Kassenrevisoren Rosa Wamser und Hans Römisch; Beisitzer sind Elfriede Gilch, Anneliese Kiener und Norbert Zötzl, Delegierte zum Heimatring ist Ingrid Zenger. Kreisvorsitzender Klaus Fischer lud zur Pflanzentauschbörse am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Vereinsgarten in der Merklmooslohe ein. Der OGV Weiden feiert am 8. Juli sein 120-jähriges Jubiläum.