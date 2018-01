Auch in der Pfarrei St. Elisabeth hatten sich über 40 Mädchen und Buben mit Betreuern auf den Weg gemacht, um den Menschen Licht und Segen zu bringen. "Und das bei nicht gerade schönem Wetter", betonte Pfarrer Peter Brolich in der Familienmesse am Dreikönigstag. Er dankte den Kindern sowie Gruppenleitern, Ministranten und Eltern als Begleiter für die tatkräftige Unterstützung. Am Abend folgte ein kleines Dankeschön an die Sternsinger: Unter Federführung von Gemeindereferentin Waltraud Dobmann wurde ein Pizzaessen für die Mädchen und Buben organisiert. Bei der Sammlung unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - In Indien und weltweit" kamen am Rehbühl rund 10 500 Euro zusammen.