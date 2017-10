"Dienst am Menschen, Dienst am Frieden, gemeinsam in West und Ost": Unter diesem Motto wirkt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Lokale Persönlichkeiten geben ihm Schützenhilfe.

Prominente aus Politik und Bundeswehr traten am Samstagvormittag vor dem Alten Rathaus zur Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge an. Mit der Sammelbüchse in der Hand baten sie die Passanten um Unterstützung beim Erhalt der Gräber. Unterwegs waren neben Oberstleutnant Frank Bergemann und Soldaten der Ostmarkkaserne auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Landtagsabgeordnete Annette Karl, Bürgermeister Lothar Höher sowie die Stadträte Hans-Jürgen Gmeiner, Horst Fuchs, Stephan Gollwitzer und Karl Bärnklau. Organisiert wurde die Aktion von Stabsfeldwebel Michael Koller.Als der Verein 1919 gegründet wurde lautete sein Leitspruch schon wie heute: "Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden". Das Hauptanliegen der Kriegsgräberfürsorge ist die Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf 800 Friedhöfen im Ausland. Sie arbeitet im Auftrag der Bundesregierung. Gepflegt werden zwei Millionen Kriegsgräber. Seit dem politischen Umbruch ist der Volksbund auch in den Ländern des ehemaligen Ostblocks tätig. Die Kriegstoten aus verstreuten Grablagen werden auf großen zentralen Friedhöfen bestattet. Die Organisation hilft aber auch Angehörigen bei der Suche nach den Gräbern und der Klärung der Kriegsschicksale. Außerdem unterstützt der Volksbund Kriegsgräberfürsorge die Friedenserziehung in Schulen und unterhält fünf Jugendbegegnungsstätten in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien und auf Usedom. Er finanziert sich aus Spenden und freiwilligen Mitgliedsbeiträgen.