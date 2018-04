Der Sand rieselt, die Bilder entstehen - auf der Leinwand und in den Köpfen der Zuschauer im ausverkauften Vereinshaus. Eine faszinierende Weltreise der Sandkünstlerin Irina Titova.

Man hat ja schon viel gesehen. Aber so etwas Fantastisches noch nicht: "Sandsation". Da sitzt zum Beispiel Phileas Fogg, ein reicher englischer Gentleman, dem Pünktlichkeit über alles geht, hinter Gittern. Und aus dieser peinlichen Lage heraus wird er wenig später zum gefeierten Helden von London. Wie das funktioniert? Mit viel feinem Sand, dem richtigen Timing und viel Fingerspitzengefühl.Das Evangelische Vereinshaus ist am Mittwochabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Es gibt immer wieder Zwischenapplaus. Am Ende sogar Standing Ovations für die bildhübsche Künstlerin Irina Titova. Die russische Sandmalerin nimmt ihr Publikum knapp anderthalb Stunden lang mit auf eine fantasievolle Weltreise. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive des französischen Dieners Jean Passepartout.Produzent Hubert Schober lobt eingangs das Oberpfälzer Publikum. In der Relation zur Einwohnerzahl sei das Gastspiel in Weiden die am besten verkaufte Show der gesamten Tournee, sagt Schober. "Die Show ist brandneu. Keiner kennt sie." Man sei immer auf der Suche nach neuen Showformaten, betont der Produzent. "Wir wollten keine klassische Sandmalerei, die meistens ein Städtethema verfolgt. Fand ich nicht abendfüllend." Schober wollte eine Geschichte erzählen. Und was habe sich da besser angeboten, als der französische Abenteuerautor Jules Verne. "Es sollte ja auch international funktionieren." Deshalb habe man sich für den Weltbestseller "In 80 Tagen um die Welt" entschieden. Mit Joachim Kerzel, der deutschen Synchronstimme von Jack Nicholson, Dustin Hoffman und Dennis Hopper, wurde ein echter Hochkaräter als Erzähler verpflichtet.Irina Titova, die heute in Wien lebt, entwirft synchron zur Erzählung aus dem Off und zur Musik die entsprechenden Bilder. Die Künstlerin kam übrigens durch ihre Arbeit mit autistischen Kindern zur Sandmalerei. "Ein Zufallsprodukt", wie Schober erklärt. "Sie ist sehr vielseitig, macht auch Lichtinstallationen."Im Sommer wird der Veranstaltungsmanager die Sandmalerin beim größten Kunstfestival der Welt einführen: dem "Fringe-Festival" im schottischen Edinburgh. "Damit hoffen wir, auch auf dem internationalen Markt bestehen zu können." Denn was die "Queen of Sand" auf ihrem lichtdurchfluteten Sandkasten, der wie eine Art Overhead-Projektor gestaltet ist, an kurzlebigen Malereien entwirft, ist zauberhaft. Die Arbeiten werden per Kamera auf eine große Leinwand übertragen. So kann das Publikum jede Veränderung der Sandkörner live verfolgen. Aus Italienern werden, Inder, Chinesen und Indianer. Fogg reist mit Schiff, Zug und Zeppelin und steht am Ende vorm Traualtar.