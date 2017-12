Fast 100 Schützen reisten auf Einladung von Stefan Fuchs, Vorsitzender der SLG (Schieß-Leistungs-Gruppe) Ostmark, und seinem Team aus ganz Deutschland an. Die Elite der Großkaliberschützen gab sich die Klinke in die Hand.

In zehn Disziplinen verglichen sich Schützen aus fast allen Bundesländern. Etwa dynamische Disziplinen, in denen zum Beispiel sechs Schüsse in sechs Sekunden auf zwei Scheiben abgegeben werden, oder drei mal zwei Schüsse in zwei Sekunden. Geschossen wurde auf Distanzen zwischen zehn und 25 Metern. Auch Jugendliche mit Kleinkaliberpistolen und Revolvern durften teilnehmen. Die Disziplinen des BDMP (Bund der Militär und Polizeischützen) verlangten den jungen Schützen höchste Konzentration ab.Nur wenige Schützen können 300 von 300 Punkten schießen. Michael Paa von der SLG Waldbrunn ist einer von ihnen. Er erreichte in der Disziplin "Police Pistol Optikal Sight" Rang eins. Auch Schützen aus dem gastgebenden Weidener Verein, der SLG Ostmark, schafften es auf das Siegertreppchen. Thomas Koller belegte in jener Disziplin mit 113 von 120 Ringen den zweiten Platz, in "Super Magnum" mit 292 Ringen den Dritten. Christoph Galla holte in "Super Magnum" mit offener Optik den zweiten Platz mit 293 Ringen. Roland Scharf erreichte Platz drei in der Kleinkaliberdisziplin DKS PP1/NPA Kombinationswertung mit 391 Ringen. In der Jugendklasse DKS PP1/NPA Kombiwertung siegte Alexander Fuchs (Ostmark) mit 348 Ringen vor Leon Wagner (Ostmark) mit 266 und Emilia Born (Adler Worzeldorf) 210.Höhepunkt des Abends war der Besuch von Santa Claus, der einige Schützen aufs Korn nahm und Mundart-Reime vortrug.