Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag, 15. Mai, die Mauer eines Anwesens in der Gaswerkstraße in Weiden mit einem Schriftzug in silberner Farbe besprüht. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall, der sich am Dienstag kurz nach Mitternacht im Bereich der Königsberger Straße zugetragen hat. Die Polizei Weiden bittet um Hinweise unter Telefon 0961/401-0.