Nicht mehr der Schwimmverein wird das Schätzlerbad betreiben, sondern eine gemeinnützige GmbH. Zahlen die Vereinsmitglieder damit künftig für ihren Besuch im Freibad? Und wie kommt es, dass sich nach der zähen Suche nach einem Nachfolger an der Vereinsspitze nun bereits ein Kandidat für in zweieinhalb Jahren anbietet?

Dank an Stadt

"Fast einmaliger Kontrakt"

Reaktionen Reinhard Meier gab den Vorsitz mit gemischten Gefühlen ab. Zum einen sei er zufrieden, was in den vergangenen sechs Jahren geleistet worden sei. "Für uns war es wichtig, dass das Bad auch in Zukunft attraktiv bleibt. Wir wollten immer ein Bad für alle Generationen." Aber in den letzten Monaten sei der Schwimmverein quasi ohne Vorstandschaft gewesen. "Es hat sich so gut wie nichts getan in dieser Zeit." Außer: "Es gab viel Kritik von außen." So zitierte er das Sonntagsevangelium vor einer Woche: "Denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie dem Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen."



Eigentlich habe er den Verein noch einige Jahre führen wollen. "Da aber der SV unter meiner Führung mehr leidet als ich ihm nutze, war dies die Konsequenz." Er wolle, sollte er gewählt werden, den Förderverein übernehmen. OB Kurt Seggewiß: "Die Kritik hinter dem Rücken von Reinhard Meier war unbegründet." (uz)

Beachsportanlage Dass das Schätzlerbad eine Beachsportanlage bekommt, darüber war sich die Vorstandschaft schnell einig. "Es gab nur drei Sitzungen", erzählte Reinhard Meier, der die Anlage als Aufwertung sieht. Der Notar habe den Entwurf bereits vorgelegt bekommen. Geplant seien ein Allwetter-Platz, drei Mulitfunktionsplätze für Beachsport-Aktivitäten sowie ein Centercourt. "Baubeginn wird nächstes Jahr sein." (uz)

Schatzmeister Norbert Ziegler winkte ab: Für die Mitglieder des Schwimmvereins (SV) werde sich nichts ändern. Sie haben weiter freien Eintritt ins Schätzlerbad. "Das wird zwischen Verein und der zu gründenden gemeinnützigen GmbH geregelt. Der Schwimmverein kauft Jahreskarten für seine Mitglieder von der gGmbH", sagte Ziegler am Freitagabend bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Gaststätte "Schätzlerbad". Er selbst werde kaufmännischer, Klaus Kunz technischer Geschäftsführer der gGmbH. "Wir arbeiten ehrenamtlich." Auf den Verein kämen also keine Kosten zu.Die Versammlung wählte Schätzlerbad-Wirtin Ilona Rath-Lux zur Nachfolgerin von Reinhard Meier und damit zur neuen Vorsitzenden des SV. Kurt Seggewiß wurde nach der neuen Satzung als amtierender Oberbürgermeister in den Finanzausschuss optiert, signalisierte aber, dass er sich in zweieinhalb Jahren bereiterklären würde, den Vorsitz des Schwimmvereins zu übernehmen: "Ihr wisst, dann bin ich kein Oberbürgermeister mehr."Die Umstrukturierung des Schätzlerbads sieht vor, dass der Badebetrieb in eine Betreibergesellschaft ausgelagert wird. Ziegler: "Der Verein ist zu 100 Prozent beteiligt." Die gGmbH wirke wie eine Brandmauer zwischen Verein und Schätzlerbad. "Im schlimmsten Fall ist die gGmbH insolvent, und das Stammkapital von 25 000 Euro ist verloren. Mehr nicht." Gemeinnützigkeit? Wegen der steuerrechtlichen Vorteile. "Wir können Spendenquittungen erstellen."Ziegler dankte der Stadt Weiden, die dem Antrag des Vorstands gefolgt sei, den Zuschuss für den laufenden Betrieb auf 650 000 Euro festzulegen. Auch, weil dies ohne großes politisches Aufsehen geschah. "Das Schätzlerbad eignet sich nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen." Von 2012 bis 2017 habe sich der Zuschuss konstant auf 550 000 Euro belaufen. "Die Behauptung, das Schätzlerbad ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden, stimmt daher nicht." Auch die Steigerung ab 2018 belaufe sich nur nummerisch auf 100 000 Euro. Ziehe man die Minderung der Betriebs- und Instandhaltungskostenpauschale der Stadt ab, betrage sie nur noch 60 000 Euro. Der Satzungsänderung stimmten die 50 anwesenden Mitgliedern einmütig zu - und damit gleichzeitig der Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft sowie der Verpachtung des Schätzlerbads an diese gGmbH.OB Seggewiß sprach von einem "geschichtlich gewachsenen Dreiecksverhältnis" aus Stadt, Stadtwerken und Schwimmverein und von einem "bayernweit fast einmaligen Kontrakt." Er werde der neuen Vorstandschaft alle erdenklichen Hilfen zukommen lassen. CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch bat zu konkretisieren, wer künftig von der Stadt mit Zuschüssen bedient werde: Schwimmverein oder gGmbH? Details würden folgen, weil sie noch mit dem Finanzamt abgesprochen werden müssten, berichtete Seggewiß: "Was Reinhard Meier und Norbert Ziegler in den vergangenen vier Monaten erarbeitet haben, ist ganz eng mit der Stadt abgestimmt." Und: "Wir wollen wirklich keinen Stress." Mitgliederverwalter ist Maximilian Weiß, Schriftführerin Elisabeth Hofmann.