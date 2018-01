Seit sieben Jahren schwelt die Diskussion um den Tierheimneubau. Der Kamm schwillt Stadtrat Stefan Rank deshalb aber erst am Montag. In der Sitzung wettert er los, weil ihm der Umgang der Stadtverwaltung mit den Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins nicht gefällt, ihm alles zu lange dauert. Den Antrag zum Tierheim stellte aber nicht er, sondern die CSU.

Stadt und Land vielleicht Hand in Hand Die Stadt Weiden und der Landkreis Neustadt wollen gemeinsam ein neues, zeitgemäßes Tierheim bauen. "Wir sind uns einig", sagt OB Kurt Seggewiß. Seit November seien er und Landrat Andreas Meier deshalb unterwegs. Auch der Landkreis Tirschenreuth, dessen Tierheim ebenfalls in die Jahre gekommen sei, könne sich anschließen. Was es braucht? Zweckvereinbarungen mit jeder einzelnen Gemeinde. Denn sie sind laut Gesetz für die Unterbringung von Fundtieren zuständig und müssen diese Aufgabe an die Landkreise übertragen. Das neue Tierheim könne dann - wie gehabt - der Tierschutzverein betreiben, der wiederum einen Fundtiervertrag mit dem Zweckverband abschließt. Dieser aber werde wohl zu teureren Konditionen führen. (mte)

Die Antworten der Verwaltung zum Tierheimneubau sind eindeutig: Es eilt - aus vielerlei Gründen. Etwa, weil der Fundtiervertrag zwischen Stadt und Tierschutzverein Ende 2018 ausläuft. Der dringlichere Grund aber lautet: Die Betriebserlaubnis für das knapp 50 Jahre alte Tierheim läuft Ende März aus. "Denn die Zustände dort sind einfach nicht die besten", sagt Rechtsdezernent Hermann Hubmann."Erbärmlich" findet sie Stefan Rank "für die Tiere und für die Ehrenamtlichen, die dort arbeiten." Überhaupt bezeichnet der Bürgerlisten-Vertreter den ganzen Verwaltungsbericht zum Tierheim als "fahrlässig" und kritisiert ihn scharf: Statt die Bereitschaft der Ehrenamtlichen dort zu fördern, weise die Stadt den Verein darauf hin, dass ihm der Verlust seiner Gemeinnützigkeit drohe. Tatsächlich erklärte Hubmann zuvor sachlich die Zusammenhänge: Der Verein habe für den geplanten Neubau schlicht viel Geld angespart. "So geht man nicht mit Ehrenamtlichen um, die die Aufgabe der Stadt erledigen", wettert Rank, "so einen Hinweis nenne ich schäbig."SPD- und CSU-Kollegen nennen Ranks Wortwahl "misslungen". OB Kurt Seggewiß bedauert die Schärfe der Diskussion und betont: "Den Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins gebührt der höchste Respekt und die Anerkennung des ganzen Stadtrats." In Richtung Rank sagt Hans Sperrer (CSU): "Mit Ihrer Emotionalität haben Sie dem Thema Tierheimneubau keinen Gefallen getan." Zumal alle im Gremium hinter dem Neubau stehen und es eine inhaltliche Auseinandersetzung braucht, betont Josef Gebhardt - und erntet Applaus.Doch dafür fehlen Baupläne. "Noch hat der Tierschutzverein - trotz Zusage - keine eingereicht", sagt Seggewiß. Auch die Standortfrage zählt seit Jahren zum heißen Eisen. "Wenn das Tierheim in Weiden sein soll, kommt nur der jetzige Standort infrage", erklärt CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch und sagt in Richtung der Anwohner in der Schustermooslohe: "Das mag nicht allen gefallen, aber dort herrscht nunmal Bestandsschutz." Dort gebe es auch angrenzend Flächen, die für ein neues, größeres Tierheim von den Bayerischen Staatsforsten erworben oder gepachtet werden können, weiß Hubmann.Was noch fehlt? "Unterbringungsmöglichkeiten für Kampfhunde", fordert Gebhardt "Ein Raumprogramm mit Quarantänestation", sagt Pausch. Letzteres sei wichtig, besonders auch für den Landkreis Neustadt, da immer mehr Fundtiere aus illegalen Tiertransporten aufgegriffen werden. Darin sind sich die Stadträte einig. "Bei den Kosten, die da für die Unterbringung entstehen, werden Ihnen die Augen aufgehen", warnt Rank. "Man muss in die Gänge kommen."In die Gänge kam die CSU bereits zuvor, betont Pausch. Zum einen mit dem Antrag. "Der eine gute Sache ist und den ich nach Absprache mit Dagmar Nachtigall nicht konterkarieren wollte", rechtfertigt sich Rank. Zum anderen mit einem Ausflug. Vor der Sitzung reisten CSU-Fraktionsvertreter mit Stadt-, Landkreis-, Tierschutzvereinsvertretern und Veterinären bereits ins fränkische Haßberge. Das Tierheim dort könnte beispielgebend für Weiden sein. Aber für die weitere Planung braucht es Geld. Darin sind sich schließlich alle einig.100 000 Euro will das Gremium deshalb für die begleitende Planung "Tierheimneubau" in den Nachtragshaushalt einstellen. Die CSU hätte gern 250 000 Euro angesetzt. Zudem soll die Verwaltung regelmäßig über den Planungsprozess berichten. "Auch bieten wir dem Tierschutzverein an, dass Weiden als Bauherr auftritt", sagt der OB. Einstimmig werden die Vorschläge angenommen - auch in der Hoffnung, mit den Perspektiven die Betriebserlaubnis verlängert zu bekommen. Angemerkt