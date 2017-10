Fünf Tage im September statt zehn Tage im August: Das ist neu beim Volksfest 2018, bei dem erstmals die Stadt Regie führt. Eine bisher ungekannte Erfolgsformel? Die Schausteller haben da so ihre Zweifel. Doch bei der Neuausrichtung war ihre Meinung nicht gefragt.

"Vollendete Tatsachen"

Festwirt hofft auf Konzept

Beim 119. Volks- und Schützenfest im August nahmen Hans und Elke Blum eine Ehrung entgegen: Seit 40 Jahren betreibt die Familie beim Volks- und Schützenfest Karussells, Schießstände und Imbissbuden. Inzwischen steht fest, dass es für sie ein 41. Jahr geben kann. Weil die Stadt als Ausrichter für die Feuerschützengesellschaft einspringt (wir berichteten). Dafür, betont Blum, ist er auch dankbar. Für das "Wie" weniger. Der CSU-Stadtrat bekennt: "Ganz ehrlich, ich bin enttäuscht. Ich wollte ein Volksfest - und keine Kirwa."Vor allem den späten Termin - 14. bis 18. September - hält Blum für "ein Riesenproblem". "Die Leute haben da anderes zu tun", sagt er. "Sie geben ihr Geld für Schulsachen aus." Das Wetter sei unbeständiger als im August, abends könnte es bereits frisch werden. Und falls es das Wochenende verregnet, gebe es keinen Ersatz. Bisher hatten die Beschicker zwei Fest-Wochenenden. Ganz besonders wurmt den Stadtrat, dass ihn niemand nach seiner Meinung gefragt hat: "Als Weidener Anbieter habe ich mich stark für den Erhalt des Volksfests eingesetzt. Wenn ich jetzt zum September-Termin etwas anderes vorgehabt hätte, hätte ich nicht mal hinfahren können."Auch Gerhard Donhauser, Vorsitzender des Schaustellerverbands, wurde "vor vollendete Tatsachen gestellt", wie er berichtet. In der vergangenen Woche habe ihn die Stadt über die Änderungen informiert, Einfluss habe er nicht mehr nehmen können. "Mir persönlich wäre der alte Termin lieber gewesen", räumt er ein - und vermutet, dass das viele Kollegen genauso sehen. "Aber es ist natürlich besser als gar nichts." Und falls das Wetter mitspiele, könnte auch ein fünftägiges Fest durchaus zum Erfolg werden. Auf NT-Anfrage antwortet die Stadt knapp, die Schausteller seien durchaus gehört worden (siehe "Nachgefragt")."Fünf Tage sind zu wenig", findet Daniela Margraf, Schützenfest-Fierantin seit 20 Jahren. Sie befürchtet, dass sich für zahlreiche Kollegen der Aufwand des Aufbaus nicht mehr lohnt und daher "noch weniger Fahrgeschäfte als bisher" nach Weiden kommen wollen. Zudem habe sich der August-Termin bei den Anbietern etabliert. "Es hieß: Erst nach Grafenwöhr (zum Deutsch-Amerikanischen Volksfest, d. Red.), dann weiter nach Weiden."Dass die Meinung der Schausteller offenbar kaum gefragt war, wundert Daniela Margraf nicht. Sie zweifelt am Einfluss von Vorsitzendem Donhauser, einem Schwandorfer, im Weidener Rathaus und trauert insofern seinem Vorgänger Peter Renner (Grafenwöhr) nach: "Mit ihm wäre das nicht passiert.""Die Dauer ist gar nicht entscheidend", findet dagegen Festwirt Gerhard Böckl. "Auch drei oder vier Tage können Granate sein." Das belegten unter anderem der Barthelmarkt (heuer vom 25. bis 28. August) und Grafenwöhr (4. bis 6. August). Das Konzept müsse halt stimmen, attraktive und vielseitige Angebote vorsehen - nach dem Motto "Qualität statt Quantität".Wie berichtet, begründet die Stadt die Verlegung mit der Konkurrenz durch Sommer- und andere Volksfeste im August sowie der Urlaubszeit. Das Weidener Volksfest im September - das allein ist übrigens keine Premiere. Hans Blum erinnert an das Jahr 1996, als die Feuerschützen diesen Versuch wagten. "Er war so ,erfolgreich', dass man das Fest im Folgejahr wieder in den August zurückverlegt hat."

Knappe Antworten der StadtIn denkbar knapper Form antwortet die Stadt auf Fragen zum "neuen" Volksfest, die wir schriftlich einreichen sollten. Nachfragen waren dann nicht mehr möglich. Hier der Wortlaut.

Was gab den Ausschlag, die Dauer auf fünf Tage zu verkürzen? Ist es kein Problem, dass dadurch ein ganzes Wochenende wegfällt?



Antwort der Stadt: Hier handelt es sich um keine Tatsachenfragen.



Ändern sich die Standgebühren? Wenn ja, wie?



Die Standgebühren liegen noch nicht fest.



Gibt es weiterhin einen "Kindertag"? Ändert sich sonst etwas am Konzept?



Ja.



Warum wurden die Schausteller bei der Entscheidungsfindung nicht mit einbezogen?



Die Schausteller wurden in Form von deren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter mit einbezogen.AngemerktVon Ralph Gammanick

"Stadt Weiden setzt in der Volksfestfrage ein Zeichen". So tönt die Überschrift der städtischen Pressemitteilung. Doch der wirkliche Knaller findet sich ganz unten, im allerletzten von sehr vielen Sätzen: "Der Termin für das Volksfest: 14. 9. bis 18. 9. 2018." Fünf Tage statt zehn! September statt August! Und schon melden sich die Ersten zu Wort, denen das gar nicht passt.



Den Familien steht der Kopf zu dieser Zeit vermutlich woanders. Es ist die Woche nach den großen Ferien. Das Urlaubsgeld ist ausgegeben, Schulsachen müssen angeschafft werden. Rummel ohnehin an allen Fronten. Dafür ist in den Sommerferien die Hose noch töter als tot. So richtig nachvollziehbar ist die Flucht aus der Urlaubszeit daher nicht. Und was soll die halbierte Dauer bringen? Lohnt sich der Aufbau für große, attraktive Fahrgeschäfte dann überhaupt noch? Fragen, bei denen der Rat der Schausteller wertvoll gewesen wäre. Doch sie hatten wenig mitzureden.



Bei ihrer Premiere als Volksfest-Veranstalter spielt die Stadt gefährlich auf Risiko. Wird der Rummel zur Riesenpleite, könnte die 120. Auflage auch die letzte gewesen sein. Das heißt: Beim Fest-Programm muss die Stadt jetzt noch ein Zeichen setzen. Und was für eins.