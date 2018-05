Viele Besucher, beste Stimmung, super Wetter, kurzum: von allem reichlich. So lautet die verknappte Zwischenbilanz der Schausteller beim 82. Frühlingsfest der Stadt Weiden. "Wir sind zufrieden, das passt schon", meint Schausteller-Chef Gerhard Donhauser beim traditionellen Frühschoppen, bei dem übrigens alle mächtig schwitzen. Ja, es ist gut warm in Gerhard Böckls Festzelt, wo die Schausteller gerade feststellen, dass sie sich an so ein kontinuierlich schönes Wetter zu Frühlingsfestzeiten nicht recht erinnern können. "Heuer haben wir noch so viel Heizöl, da haben wir halt im Zelt auch a bisserl eingeschürt", scherzt Wirt Böckl.

"Es freut mich, dass man gute Geschäfte gemacht hat und sicher noch machen wird", erklärt OB Kurt Seggewiß. Er dankt den Schaustellern: "Die Menschen freuen sich auf euch und eure Attraktionen." Und an Attraktionen sei für jedes Alter etwas dabei, betont Hermann Hubmann, dessen 25. Frühlingsfest es als Dezernent ist. Erst neulich sei er mit dem Boxauto über den Festplatz geheizt. Apropos: "Mit dem Umzug auf den neuen Platz habt ihr einiges bewerkstelligt. Danke dafür", sagt Hubmann zu den Schaustellern. Dank spricht er auch Platzmeister Peter Rackl aus."Schönes Wetter, viele Besucher und trotz dieser für uns schwierigen Bedingungen haben wir kaum Zwischenfälle", bilanziert Mario Schieder von der Polizei Weiden. "Ja, die Polizei ist volle Kanne da, das scheint Wirkung zu zeigen", sagt Donhauser.CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch lobt: "Danke für das gelungene Fest, das gut bestückt ist." Es dauert noch bis einschließlich Sonntag.



Leute: Seit 20 Jahren gibt er schon im Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller (BLS) Gas: Dafür erhielt Heiko Perz , der beim 82. Frühlingsfest mit seinem Autoscooter die Besucher lockt, beim Schaustellerfrühschoppen die silbernde Verbandsnadel. Chef-Schausteller Gerhard Donhauser und Oberbürgermeister Kurt Seggewiß überreichten sie ihm mit einer Urkunde und Dankesworten. Und Rechtsdezernent Hermann Hubmann betrieb Schleichwerbung: Gerade erst habe er einige Runden in den Boxautos aus Fürth gedreht. Ein Heidenspaß sei das gewesen.