Das Amtsgericht Weiden hat den Jäger freigesprochen, der im Januar einen Hund erschossen hat. Der nicht angeleinte "Miro" war seiner Besitzerin bei einem winterlichen Spaziergang in den Wald entwischt.

Zwei Stunden Suche

Von "Mord" gesprochen

Laut Jagdgesetz darf ein wildernder Hund vom Jagdpächter erschossen werden. Aber nur, wenn er "in flagranti" ertappt wird. Der Jagdpächter (60) schildert genau eine solche Situation: "Als ich über die Kuppe gefahren kam, sah ich ein Reh bergab springen und dahinter den Hund mit Gebell." In der Nähe befindet sich eine Wildfütterung. Der 60-Jährige will noch gerufen und gehupt haben. Er habe auch versucht, den Mischling anzulocken. Dieser sei auf 15 Meter herangekommen und wieder abgedreht.Der Waidmann griff zur Büchse. "Ich schrie, er blieb stehen und schaute." Er habe den Hund aus einer Distanz von etwa 70 bis 80 Metern mit einem Schuss getötet. Eine Handlung, die ihn nicht freut. "Ich muss meinen Jagdschutz ausüben. Es hatte zweistellige Minusgrade." Wie sich herausstellte, gehörte der Hund einer alten Bekannten (57) aus Windischeschenbach. "Mir hat es echt leid getan, dass es ihr Hund war."Wichtigster Zeuge ist am Mittwoch der Landwirt, der den Jagdpächter gerufen hatte. Der Bauer hatte im Wald bei Püllersreuth (Landkreis Neustadt/WN) Holz gemacht, als er ab 12.15 Uhr "aggressives" Gebell aus dem Hochwald hörte. Er ist fest überzeugt, dass der Hund Wild nachstellte: "Das hört man doch, ob er bloß bellt oder hinter etwas her ist." Das Bellen sei phasenweise angeschwollen. Nach seinem Eindruck nahm der Hund an der Wildfütterung immer neue Fährten auf. "Der hat da drin zwei Stunden getan wie Laudan." Der Landwirt brauchte mehrere Anläufe, ehe er den Jagdpächter erreichte. Dieser traf um 14 Uhr vor Ort ein.Zeitgleich suchten die Besitzer ebenfalls schon seit zwei Stunden nach dem Ausreißer. Die Windischeschenbacherin (57) schildert vor Gericht den letzten Spaziergang mit "Miro", der aus einer "Tötungsstation in Ungarn" stammte. Um kurz nach Zwölf sei sie mit dem zweijährigen Mischling zum Spaziergang aufgebrochen. Ohne Leine. "Er hat das so genossen, frei zu rennen." Auf einem Feld machte sie Spiele mit Leckerlis."Auf einmal schlug er eine andere Richtung ein und lief in den Wald." Er sei davor nie weggelaufen. Und wenn er größere Kreise zog, immer "nach ein paar Minuten" wiedergekommen. Sie suchte erst allein, dann mit ihrem Mann: "Wir sind alles abgerannt."Eine Reiterin brachte die Parteien schließlich zusammen. Sie traf auf einem Geländeritt erst den Jäger, der von einem wildernden Hund berichtete. Dann kreuzten sich ihre Wege mit dem Paar, das nach einem kleinen Hund mit weißen Pfoten fahndete. Sie riet zur Eile: "Sonst erschießt er ihn." Als die Eheleute beim Jagdpächter eintrafen, lag der Hund tot in der Scheune. Der Waidmann habe berichtet, dass "'Miro' 20 Minuten hinter einem Holzstoß gesessen und gebellt habe und deshalb erschossen wurde", sagt die Hundebesitzerin. Als sie in Tränen ausgebrochen sei, habe er zudem gesagt: "Wenn ich gewusst hätte, dass das dein Hund ist, hätte ich ihn nicht erschossen."Auf diesem Gespräch fußte die Wiederaufnahme, die am Mittwoch zur Verhandlung führte. Ursprünglich war das Verfahren eingestellt worden. Die Hundebesitzer legten erfolgreich Einspruch bei der Generalstaatsanwaltschaft ein. Vor Richter Hubert Windisch stellt sich der Gesprächsverlauf doch etwas anders dar. Die Hundebesitzerin räumt ein, dass der Jäger schon damals gesagt habe: "Einem Reh ist er auch nach." Und der Holzstoß? Der Landwirt sagt dazu: "Das ist doch Larifari. Der ist einen Kilometer weg."Erst 14 Tage nach "Miros" Tod hatte das Ehepaar Anzeige erstattet. "Als ich fragte, um was geht, sagte sie: Es geht um Mord", berichtet der Kontaktbereichsbeamte. "Ich bin dann glücklicherweise bald zur Erkenntnis gelangt, dass es um den Haushund geht." Die Vernehmung sei emotional verlaufen. "Sie sagte, sie könnten das nicht verwinden und so nicht stehen lassen." Der Polizist gelangte bei seinen Ermittlungen zu dem Schluss, dass der Schuss durch Artikel 42 "Jagdschutz" gedeckt ist.Am Ende blieben auch beim stellvertretenden Amtsgerichtsdirektor "erhebliche Zweifel" an einer Schuld. Den folgenreichen Satz, lieber nicht geschossen zu haben, wertet Windisch als Bedauern. Freispruch fordern auch Anwalt Buckenleib und Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf, der den Jäger zur "eher verantwortungsvollen Sorte" rechnet.