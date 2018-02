Zielwasser beweisen beim traditionellen Kartellschießen zum Jahresauftakt heuer vor allem die Damen. Um Wasser bzw. Hochwasserschutz geht es auch in der anschließenden Diskussion.

Vor der ersten Kartellsitzung im neuen Jahr trafen sich die Delegierten der angeschlossenen neun Vereine zum Kartellschießen im Schützenheim Alpenrose. Mit dem Luftgewehr gaben die Teilnehmer je zehn Schuss ab. Dabei kamen diesmal zwei Damen aufs Treppchen.Hausherr Martin Plommer von der Schützengesellschaft "Alpenrose" ließ diesmal die geschossenen Ringe von 100 abziehen und addierte den besten Teiler dazu. Dabei kam Maria Sponsel auf eine Gesamtpunktzahl von 289,0 und holte sich den dritten Platz, Ehrenschriftführer Arnold Helgert landete mit 228,1 Punkten auf dem zweiten Rang. Mit dem besten Teiler von 202,1 Punkten holte sich Heike Gmeiner den Siegerpokal. Außerdem erhielt sie eine Scheibe, die Adi Bogner künstlerisch gestaltet hat.Zur anschließenden Sitzung hatte Hans-Jürgen Gmeiner diesmal auch Adolf Menner und Johann Riedel von den Stadtwerken eingeladen. Menner nahm zur laufenden Maßnahme an der Straße zur "Alpenrose" Stellung. Undichte Stellen hätten die Neuverlegung von Wasser- und Gasleitungen erforderlich gemacht. Die Bekanntgabe der Maßnahme sei etwas unglücklich gelaufen, gestand er zu. Bis Ende Februar seien die Leitungen in der Straße zur Alpenrose, im Flurweg und dann bis zur Kläranlage verlegt. Ab März sei die Straße nach Latsch wieder befahrbar, diese müsse aber im Mai für die Asphaltierungsarbeiten noch einmal gesperrt werden. Gmeiner bat darum, die im Zuge der Baumaßnahme entfernte Laterne wieder aufzustellen.Rege Diskussionen gab es, als Johann Riedel zur Hochwassersituation am Weidingbach und dem geplanten Gewerbegebiet West IV Stellung nahm. Es betreffe zwar nicht vornehmlich die Stadtwerke, doch nach seinen Informationen sei die Planung der Hochwasserfreilegung am Weidingbach fertiggestellt. Die Stadt soll erläutern, wie und wann die Ausführung erfolge.Bürger bezweifeln immer noch, ob die Maßnahmen ausreichend sind, wenn vom Latscher Bach und aus dem Bundeswehr-Übungsplatz durch Bau- und Straßenbaumaßnahmen mehr Wasser eingeleitet wird. Zweierlei Aussagen gebe es auch zu der Frage, ob vom neuen Gewerbegebiet IV zusätzliches Wasser eingeleitet werde oder nicht. Dazu solle das Rechtsamt Auskunft geben.Das Kartell plant noch eine Ortsbesichtigung bei den Maßnahmen (Rückhaltebecken) am Weidingbach. Laut Riedel werden im Pressather Wald in verschiedenen Straßen, wie dem Wacholderweg, heuer weitere Trinkwasserleitungen erneuert.Gmeiner berichtete, dass die Bushaltestelle an der Müllstation jetzt auch behindertengerecht gestaltet sei. Im Weidingweg wurde ein neues Bushäuschen aufgestellt. Auch der gerügte Notausgang am Friedhof werde in Kürze erledigt sein. Dafür dankte Gmeiner der Stadt Weiden.Über die geplante Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 1,50 auf 2 Euro je Monat, also 24 Euro Jahresbeitrag je Verein, wird in der nächsten Sitzung entschieden. Gleiches gilt für die Aufnahme der Hundefreunde ins Vereinskartell. Abschließend gaben die Delegierten noch die geplanten Veranstaltungen bekannt.