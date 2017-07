Kinder lieben Prinzessin Elsa, Disneys Eiskönigin. Deshalb ist ihr Name einer der Favoriten für das neue Spielschiff im Kindergarten St. Dionysius Neunkirchen. Bei der Schiffstaufe zum 25. Geburtstag der Einrichtung aber macht ein anderer Name das Rennen.

"Mal sehen, ob das ein gescheites Schiff ist und Wasser aushält", sagt Dekan Johannes Lukas am Freitagabend, greift zum Weihwasser und segnet damit das Spielschiff im Kindergarten St. Dionysius, alle, die es errichtet haben und die Kinder, die darauf spielen werden. Für die weltliche Schiffstaufe schnappt sich Kirchenpfleger Willi Fuchs die Flasche, holt damit aus und lüftet das Geheimnis: "Hiermit taufe ich dich auf den Namen Lenny."Der Schampus zerschellt allerdings nicht am Bug des Holzschiffes. Die Scherben im Sandkasten darunter kann keiner gebrauchen. Knacken hören es die gut 300 Gäste trotzdem: Die Schampus-Flasche besteht aus Vollmilch-Schokolade. Ein Glitzer-Feuerwerk zündet, ein Glückwunschbanner rollt herab und über 70 Kinder singen "Holzi, Holzi, Holz". Die Party zum 25. Geburtstag des Kindergartens St. Dionysius kann beginnen."Lenny" also heißt das Spielschiff. Es ist nach dem Verantwortlichen für das Gartenprojekt getauft: Michael Len Frost, der Baumhauszauberer. Er leitete in den vergangenen zwei Wochen gut 700 Helfer, Eltern, Großeltern, Erzieher und Freunde des Kindergartens an, es zu bauen. Zudem half er, den Krippengarten neu zu gestalten. "Ihr seid eine starke Gemeinschaft hier. Ich kann das beurteilen. Das ist nicht mein erstes Projekt. Ihr habt mich bewegt und berührt", sagt der Schreiner und Zimmerer."Viele Kindergartengenerationen haben in diesem Garten wunderschöne Stunden verbracht", erinnert Leiterin Lydia Hofmann. Weil am alten Schiff aber der Zahn der Zeit genagt habe, sei das Jubiläum der Einrichtung ein guter Anlass gewesen, etwas Neues aus insgesamt 16 Kubikmeter Holz aus dem Simultankirchenwald entstehen zu lassen. "Und es war unglaublich, wie sich alle Eltern, Großeltern und Freunde des Kindergartens hier eingebracht haben." Hofmann dankt ihnen, ihrem Team sowie der Stadt Weiden, dem Jugendamt und diversen Firmen, die sich ehrenamtlich engagiert haben.Auch im Krippengarten ist einiges passiert. "Auf einer kleinen Fläche haben wir einen großen Bewegungsspielplatz geschaffen", freut sich Krippenleiterin Christina Ach. Sie dankt allen für ihre Hilfe, unter Tränen gar Hausmeister und Vater Christian Biller. Er opferte zwei Wochen seines Jahresurlaubs, um mit anzupacken. Geschafft. "Danke an alle, ihr habt euch so viel Arbeit gemacht - und jetzt wollen wir lustig sein bis in die Nacht", reimen die Kinder, entern das neue Schiff und gehen nur an Land, um das Geburtstagsbüfett zu kapern.