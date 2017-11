Eigentlich stehen zwölf Namen auf der Ehrungsliste. Doch nur zwei Mitglieder der SPD Mooslohe/Rehbühl-West nehmen die Auszeichnung der Partei persönlich entgegen.

Dafür freute sich Vorsitzender Roland Franz, dass mit Johann Troidl das langjährigste Mitglied des Ortsvereins an diesem Tag die Urkunde erhielt. Troidl ist den Genossen bereits seit 60 Jahren treu. Der ehemaliger Stadtrat Reinhard Hese wurde für 30 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet. Franz dankte den beiden für ihre lange Verbundenheit. Den weiteren zehn Mitgliedern reicht der Vorsitzende die Urkunden nach.Stadträtin Sabine Zeidler, sie war zugleich Schirmherrin des Ehrennachmittags, referierte zum Thema "Pflegestärkungsgesetze und Bundesteilhabegesetz". Dieses habe sich positiv ausgewirkt. Zeidler wies auf den Entlastungsbetrag hin, den seit 2017 jede pflegebedürftige Person mit einem anerkannten Pflegegrad von 1 bis 5 in Anspruch nehmen könne. "Der Entlastungsbetrag ist mit 125 Euro für jeden Pflegebedürftigen gleich hoch, unabhängig davon, in welchen Pflegegrad er eingestuft ist." Es handle sich um eine Sachleistung.Der Entlastungsbetrag müsse bei der Pflegekasse beantragt werden. Er werde nicht automatisch an den Pflegebedürftigen ausbezahlt. Der Betrag müsse nicht jeden Monat aufgebraucht werden, erklärte Zeidler. Vielmehr habe jeder die Möglichkeit, die Beträge zu sammeln, um später eine Kurzzeitpflege bezahlen zu können. Zeidler ging auch auf die Situation der Pflegekräfte ein. "Wertschätzung der Pflege, was heißt das in der Realität? Sehr viel dreht sich um Zahlen und Kosten. Wir fordern in der Pflege ganz klar einen Mindestpersonalschlüssel und bessere Bezahlung. Das alles kostet zwar viel Geld, es ist aber nicht unmöglich."Tradition habe das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung (GKV und PKV) in Deutschland. SPD-Stadtrat Christian Mörtl aus Pressath wertete diese Zweigleisigkeit allerdings als zwiespältig. Er referierte über die "Bürgerversicherung, ein sozialdemokratisches Modell für die Zukunft". Eine Alternative sieht der Apotheker, der auch dem Landesvorstand der "Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen" (ASG) angehört, in einer "Bürgerversicherung", die an die Stelle der beiden Versicherungssysteme treten könnte.In seinem Referat erläuterte er den von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ausgearbeiteten und von der ASG begrüßten Konzeptentwurf. Mörtl sprach an, dass die GKV Teil eines 1883 von Otto von Bismarck initiierten Sozialversicherungspakets gewesen sei. Immerhin hätten die neuen Krankenkassen bereits auf den Prinzipien der Solidarität und der Selbstverwaltung mit demokratischen Elementen beruht, wusste Christian Mörtl.Für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Beamte, Besserverdienende, Studenten oder Selbstständige sei daneben die private Krankenversicherung als Option erhalten geblieben. Ein Sonderfall seien die Beamten, merkte Mörtl an: "Deren Arztrechnungen trägt zu 30 bis 50 Prozent eine private Krankenversicherung, für den Rest kommt der Staat über die sogenannte Beihilfe auf." Die Bertelsmann-Stiftung habe errechnet, dass sich die Beihilfe-Kosten für aktive und pensionierte Beamte bis 2030 annähernd verdoppeln würden. Die Stiftung habe deshalb vorgeschlagen, diese Berufsgruppe in die gesetzliche Krankenversicherung zu übernehmen.