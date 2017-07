In der Nacht auf Sonntag beschwerten sich mehrere Weidener wegen Ruhestörung bei der Polizei. Die Ursache fanden die Beamten erst nach einiger Zeit heraus: Eine Feier in Schirmitz.

Dort hatten die Fußballer der SpVgg zur Beachparty eingeladen.Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag 2 Uhr, meldeten Bewohner der südlichen Wohngebiete bis einschließlich Stadtzentrum nach Angaben der Polizeiinspektion Weiden Ruhestörungen durch überlaute Musik. Insgesamt gingen 25 Anrufe ein, ausschließlich aus Weiden. Die Schirmitzer beschallten die südlichen Gebiete der Stadt: Die Anrufe kamen aus den Bereichen Konradshöhe, Naabwiesen, Weiden-Ost und Krumme Äcker.Die laute Musik war nicht erlaubt. Die musikalischen Darbietungen hätten bereits ab 22 Uhr "nur noch in entsprechend angepasster Lautstärke stattfinden dürfen", so die Polizei. Da auch mehrere Ermahnungen nicht zielführend waren, sei ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegen den Veranstalter in die Wege geleitet worden.