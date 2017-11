Nach einer Zechtour gibt es ein böses Erwachen für eine 19-Jährige: Während sie schlief, hat sie ein Bekannter missbraucht. Vor Gericht kommt der 23-Jährige mit Bewährung davon.

(rns) Fast genau ein Jahr nach seiner Tat musste er sich dafür verantworten. Die 1. große Strafkammer verurteilte ihn wegen eines sexuellen Übergriffs in einem besonders schweren Fall. Allerdings kam er - wegen der Gesamtumstände und weil er nicht vorgeahndet gewesen war - mit 21 Monaten auf Bewährung davon. Nach ausgiebiger Zechtour und Drogenkonsum im Max-Reger-Park, sowie einem Pub und einer Disko in der Judengasse hatte sich eine 19-Jährige in einem offenen Treff in der Innenstadt auf einer Couch schlafen gelegt: völlig nackt und nur mit einer leichten Decke zugedeckt. Dass sie tief schlief, nutzte der junge Mann in den frühen Morgenstunden schamlos aus.Als sie während des Geschlechtsakts wach wurde, stieß die kleine schmächtige Frau den 23-Jährigen von sich. "Du bist doch selbst schuld, wenn du dich so hinlegst", soll er gesagt haben. Er ließ jedoch sofort von ihr ab. Nachdem sie zu Hause ihrem Freund das Vorkommnis berichtet hatte, entschloss sich die 19-Jährige zur Anzeige bei der Polizei.Lange Zeit behauptete der Angeklagte, der Geschlechtsverkehr habe einvernehmlich stattgefunden und es seien Zärtlichkeiten vorangegangen. Vor Gericht entschloss er sich - beraten durch Rechtsanwalt Thomas Bäumler -, doch mit der Wahrheit herauszurücken. Er gestand, dass der Akt eben nicht einvernehmlich gewesen sei.Dass er damit dem Opfer die Aussage vor Gericht und das nochmalige Durchleben ihres Martyriums ersparte, hielt ihm Staatsanwaltschafts-Gruppenleiter Hans-Jürgen Schnappauf stark zugute. Das Geständnis zeige Schuldeinsicht und Reue beim Angeklagten und sei auch eine gewisse Genugtuung für das Opfer. Schnappauf forderte zwei Jahre, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Verteidiger Bäumler wies auf die Enthemmung durch Alkohol bei seinem Mandanten hin sowie auf die "intime Vorgeschichte". Der Angeklagte hatte mit der 19-Jährigen früher eine sexuelle Beziehung gehabt. Auch habe sein Mandant den Akt sofort abgebrochen, als die Frau erwacht war, und es seien keinerlei körperliche Schäden verblieben. Bäumler plädierte auf eineinhalb Jahre auf Bewährung.Landgerichtspräsident Walter Leupold, Richter Marco Heß und die beiden Schöffinnen erkannten schließlich auf eineindreiviertel Jahre. In der Urteilsbegründung stellte Leupold fest, dass das "sehr freizügige Verhalten" der jungen Frau die Tat gefördert habe. Mittlerweile ist die 19-Jährige wegen des Drogenverkaufs an mehrere ihrer Begleiter in der Tatnacht bestraft worden.