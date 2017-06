Das Landgericht Weiden hat am Mittwoch einen 32-jährigen Pakistani zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hat sich des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens schuldig gemacht. Bei den 278 Geschleusten handelte es sich vor allem um Afghanen, Pakistani, Syrer, darunter auch Familien mit Babys.

Die fünf Transporte erfolgten im Juli 2015. Einmal wurden 23 Personen in einem fensterlosen Fiat Ducato gepfercht. Als der Kastenwagen nach einer Stunde kaputt ging, wurde er huckepack auf einen Abschlepper geschafft. Die Afghanen ließ man dabei nicht aussteigen. Sie waren nach elf Stunden Non-Stopp-Fahrt überrascht, als sie auf einem Lkw ausstiegen. Um den Gewinn zu maximieren schaffte sich die Bande einen 7,5-Tonner an. Die Aufgabe des Pakistani war, die Kunden innerhalb Budapests aus Flüchtlingscamps zum Abtransport zu geleiten. Es folgten Fahrten mit 64, 60, 56 und 76 Personen - auf einer Ladefläche von 12 Quadratmetern auf einem Planen-Lkw mit fehlenden Planken.Richter Walter Leupold nannte diese Vorgehen lebensgefährlich: "Die Leute standen da völlig ungesichert." Es war heiß, es gab keine Nahrung, es wurden keine Pausen gemacht. Die "Fracht" wurde in Waidhaus und Vohenstrauß abgesetzt. Der jetzt Angeklagte ist der Vierte dieses Schleuserrings, der in Weiden vor Gericht steht: Im Januar waren die beiden Fahrer zu drei und dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die sich auf drei Jahre vom Bezirksgericht Pilsen addieren. Der Drahtzieher wurde in Weiden zu acht Jahren verurteilt.