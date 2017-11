"Es ist eine mysteriöse G'schicht", sagt die Latscherin. Ihr Mann findet in der Holzlege Schmuck mit Gravur. Seiner ist's nicht. Die Suche nach dem Besitzer beginnt.

Die Schmuckstücke, ein Goldring an einer goldenen Armkette, sind dreckig. Sie scheinen länger draußen gelegen zu haben. "Ich habe alles erst einmal sauber gemacht", sagt die Latscherin. Das passierte am Mittwoch vergangener Woche. Dabei stachen ihr zwei Gravuren ins Auge. Eine ziert den Ring. "Das ist sicher ein Herrenring, er ist sehr groß." "Theresa" steht im Inneren. Und das Datum "29.6.2013". Auch die Goldkette trägt auf einer kleinen Platte vorne den Frauennamen, hinten das Datum. "Vielleicht vermisst jemand den Schmuck schon länger, will ihn zurück", denkt die Frau, will helfen und nimmt die Sache in die Hand. Am Donnerstag wendet sie sich ans Weidener Standesamt."Ich dachte, die wüssten dort, ob eine Theresa am 29.6.2013 geheiratet hat", erzählt sie. Das Problem: Der 29. Juni 2013 war ein Samstag. "Da hatte das Standesamt gar keine Trauungen. Es handelt sich deshalb vielleicht um den Termin für eine kirchliche Trauung." Nur wo stieg sie? Da sich das nicht so leicht klären lässt, bringt die Latscherin den Schmuck erst einmal ins Fundbüro der Stadt. Doch "Theresa", Ring und Armkette lassen sie nicht los. Schließlich meldet sich die Latscherin in der Redaktion, bittet um Unterstützung."Ich würde mich einfach nur freuen, wenn der Besitzer den Schmuck zurückbekommt und ich ihm damit eine Freude mache." Vielleicht verbindet er viel damit. "Vielleicht ist er aber auch schon wieder geschieden." Womöglich können er oder "Theresa" schlicht helfen, das Mysterium aufzuklären, wie der Schmuck in die Holzlege der Latscherin geraten ist.___Hinweise zum Ringbesitzer bitte an die Redaktion: redws@oberpfalzmedien.de