Die Luftrettungsstation in Latsch hat seit Donnerstag einen neuen "Christoph 80". Der Vorgänger ist auf dem Weg in eine Werft nach Karlsruhe - zur Reparatur.

Ein Rettungswagen beschädigte bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Autobahn 93 bei Schwandorf Nord (wir berichteten) ein Rotorblatt des Hubschraubers. "Die Einsatzkräfte im Sanka wollten einen Patienten zum Rettungsflieger bringen, weil es geregnet hat", sagt der Chef der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS), Herbert Putzer. Der Wagen fuhr beim Rangieren gegen das Rotorblatt."Der Hubschrauber konnte nicht abheben. Ohne drehende Rotorblätter fliegt sich's so schlecht", sagt DRF-Pressesprecherin Petra Hentschel. Die Luftrettung forderte Techniker aus Baden-Württemberg an. Die bauten die Blätter für den Transport ab. Ein Kran verlud den Helikopter auf einen Tieflader. Der fuhr "Christoph 80" zur Reparatur in die Werft auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Daher stammt auch der Ersatzflieger - der neue "Christoph 80". Er ist seit Donnerstagmorgen einsatzbereit auf dem Flugplatz in Latsch."Der Neue bleibt jetzt in Weiden", sagt Hentschel. Die Hubschrauber der DRF werden regelmäßig gewartet und getauscht. Jeder Rettungshubschrauber, der von der ILS Weiden eingesetzt wird und aus Latsch startet, heißt "Christoph 80". "Das ist der Funkrufname der Rettungsflieger", sagt Hentschel. Sie weiß nicht, ob nur das kaputte Rotorblatt oder alle Blätter ausgetauscht werden. Den Schaden kann die Sprecherin nicht absehen - die Polizei schätzt ihn auf 300 000 Euro. "Das ist eine Hausnummer. Der Hubschrauber ist 6 Millionen Euro wert", sagt Hentschel.Die Luftretter fliegen insgesamt 40 000 Einsätze im Jahr. "An so etwas kann ich mich in der Region nicht erinnern", sagt Hentschel. "Und ich bin seit 18 Jahren dabei." Auch bundesweit sei ein solcher Vorfall selten.