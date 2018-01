Die Damen haben die Nase weit vorn, und auch die Herren sind bei Meisterschaften gut vertreten. Der Vorsitzende des Schnupferclubs Latsch wünscht sich, dass seine Aktiven noch stärker angefeuert werden.

Auch heuer werden die Frauen und Männer vom Schnupferclub Latsch wieder zu den Deutschen, Bayerischen und Oberpfalzmeisterschaften fahren, erklärte Vorsitzender Horst Straka in der Jahreshauptversammlung. Zugleich äußerte der Vorsitzende einen großen Wunsch: "Die Mitglieder mögen die Aktiven doch zu den Meisterschaften begleiten und sie anfeuern. Im Bus ist immer Platz vorhanden."In der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Strehl erinnerte Straka an die zahlreichen Veranstaltungen wie Ausbuttern, Preisschafkopf und Maibaumaufstellen. Er dankte den Mitgliedern, dass sie bei den Arbeitsdiensten immer mit angepackt haben. Höhepunkt des vergangenen Jahres war für ihn der Tagesausflug in den Pilsener Zoo mit Dinopark. Viele Kinder waren vom Dinopark begeistert. Er dankte Günther Magerl für Vorbereitung und Durchführung.Schnupferwart Andreas Straka berichtete über die bei den Meisterschaften erzielten Ergebnisse. Hervorzuheben ist der 1. Platz der Damenmannschaft bei der Oberpfalz-Franken-Meisterschaft in Schwarzenfeld. Dabei belegte Bettina Ochs in der Einzelwertung den 2. Platz. Bei der Deutschen Meisterschaft kam die Mannschaft Herren 1 auf Platz 14 und bei der Bayerischen Meisterschaft auf Platz 11.Gut besucht waren laut Vergnügungswart Mario Eschenbacher die Fackelwanderung, Mutter- und Vatertagsfeiern, Gartenfest, Radltour und das Adventsgrillen mit der Jugendblaskapelle Weiden. Gerätewart Fritz Staufer dankte den Mitgliedern, die beim gründlichen Aufräumen im Gerätehaus geholfen hatten. Für die anfallenden Arbeiten seien neue Werkzeuge gekauft worden.Für langjährige Treue überreichte Straka Urkunden. 40 Jahre dabei sind Betty Zimmermann, Adam Zimmermann, Herbert Kiontke und Ernst Kiontke. 30 Jahre: Mario Eschenbacher und Inge Ebenschwanger. 20 Jahre: Jürgen Kölbl, Rudolf Straka, Markus Pschierer und Friedrich Clupsa. Laut Satzung erhalten die Mitglieder für die Teilnahme an Veranstaltungen jeweils Punkte. Der Vereinsnadel in Bronze erhielt nun Franziska Ertl mit 52 Punkten. Die Silbernadel bekam Walter Kummer für 101 Punkte. Anschließend gab Horst Straka den aktuellen Punktestand für jedes Mitglied bekannt.Heimatringvorsitzender Günther Magerl lud zur "Lustigen Mitgliederversammlung" des Heimatrings am 6. Februar in die "Almhüttn" ein. Magerl, zugleich 2. Vorsitzender des Schnupferclubs, stellte auch den diesjährigen Vereinsausflug vor, der vom 4. bis 9. September in die Gifhorner und Lüneburger Heide führt. Zum Abschluss reichte Straka den Veranstaltungskalender 2018 aus.