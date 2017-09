In verschiedensten Fachbereichen bietet die Volkshochschule Weiden-Neustadt zurzeit Schnupperstunden an. So kann man testen, ob ein Kursangebot das Richtige für einen ist, ob der Referent die Erwartungen erfüllt, oder man will einfach mal in die Materie "hineinschnuppern".

Jetzt fand erstmals ein "Aikido-Schnupperkurs" statt. Die fernöstliche Kampfkunst demonstrierte mit Schwert und Stock Sensei (Meister) Karl Hecht vom Dojo Windischeschenbach. Der 62-jährige Bankangestellte im Vorruhestand betreibt seit 20 Jahren Aikido und hat es zum Meistergrad (Dan) gebracht.Den Interessenten beim Schnupperkurs brachte er einfache Techniken im Umgang mit dem "Bokken", dem Holzschwert, und dem "Yo", dem etwa 1,40 Meter langen Stock, bei. Teilnehmer an einem, noch nicht terminierten Kurs "Aikido mit Schwert und Stock" können sich noch bei der Volkshochschule melden (Telefon 0961-48178-0, Angelika Meindl), ebenso wie Interessenten für andere Schnupperkurse.