Etwa 5000 Kinder und Jugendliche strömen wochentags nach Weiden, um zur Schule zu gehen. Egal ob auf der Straße, im Bus oder auf dem Bahnsteig - dabei können Konflikte oder gar gefährliche Situationen entstehen. Die sollen die sogenannten "Schoolguards" oder Schulweghelfer entschärfen.

Die neuen "Schoolguards" Pestalozzischule : Lara Junkers, Melanie Schwabbauer, Daniel Nidergaus, Karina Klein, Niklas Strohbach, Alexandra Wachaus, Katharina Stock, John Farmisan und Lara Sophie Sat.



Sophie-Scholl-Realschule : Laura Stich, Lisa Heinze, Leonie Hartwich, Sarah Seiberl, Jana Zötzl, Denise Siegler, Michelle Siegler, Elisabeth Schlagbauer, Theresa Göldner, Nina Stahl, Lorena Bickel, Marie-Sophie Fuchs, Angelina Huber, Nina Krauß, Leonie Bickel, Emely Baldauf, Sarah Kotulan und Vanessa Zirwick.



Gustl-Lang-Schule : Sophie Biela, Julia Forster, Michelle Kleemann, Leonita Lloqanaj, Sophia Oftring, Felix Salzhuber, Angelina Steffens, Julia Wurzer, Sarah Barrerova, Annalena Berger, Nicole Raudsepp, Christian Sarnowksi und Marie-Luisa Weiß. (pish)

In diesem Schuljahr werden 90 Schulwegbegleiter im Einsatz sein. 40 davon haben gerade erfolgreich die "Schoolguards"-Ausbildung beendet. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß verlieh den neuen Schulweghelfern am Mittwoch ihre Urkunden und Ausweise im Rathaus. Damit sind sie nun offiziell einsatzbereit. "Wir sind froh dass, bei diesem Riesenumsatz, den wir haben, so wenig passiert", sagt Seggewiß. Dies sei der Arbeit der Schulweghelfer zu verdanken.Seit 2006 können sich Schüler freiwillig von der Polizeiinspektion Weiden und der Bundespolizeiinspektion Waidhaus zum Schulwegbegleiter ausbilden lassen. In den elf Jahren, in denen das Projekt besteht, haben insgesamt 436 Jugendliche das Training absolviert.Wichtige Ausbildungseinheiten sind unter anderem das Erlernen von Deeskalations-Strategien und Zivilcourage. Erster Polizeihauptkommissar Roland Ast, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Weiden, erklärt, wie wichtig das gemeinsame Projekt ist: "Prävention ist die vornehmste Aufgabe eines Polizisten." Auch sei die Bereitschaft der Übernahme eines Ehrenamtes essenziell für die Durchführung des Projekts. "Es finden sich immer weniger Leute, die ehrenamtlich tätig sein wollen", bedauert Ast.