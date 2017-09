Scharen von Schülern aller Klassen des Augustinus-Gymnasiums rannten trotz des schlechten Wetters gut gelaunt und hoch motiviert Runde um Runde, und das alles für einen guten Zweck. "Für uns als humanistisches Gymnasium ist soziales Engagement wichtig.", so äußerte sich die Schülermitverwaltung am Freitag zum Hintergrund der Veranstaltung. Deshalb hieß es bereits zum fünften Mal "Benefizlauf statt Wandertag".

Ausgehend vom Sportplatz des Gymnasiums befand sich die 2,2 Kilometer lange Strecke direkt am Flutkanal. Gut vorbereitet und aufgewärmt gingen die Läufer um 9.30 Uhr auf die Strecke. Schon im Vorfeld hatten sie sich eigene Sponsoren gesucht. Somit zählte jede Runde, die Zeit spielte hingegen keine Rolle. Unter die Schüler mischten sich viele Lehrer, darunter auch Schulleiter Oberstudiendirektor Helmut Matejka, der das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft lobte. Nach der Anstrengung stand ein Catering-Team bereit, um die Sportler zu versorgen. Auch die Rockband trug mit musikalischen Beiträgen zur schnellen Regeneration bei. Der gesamte Erlös des Spendenlaufs sowie der an diesem Tag verkauften Speisen und Getränke kommt dem AK Asyl in Weiden zugute.