Kein Abschied mit Pauken und Trompeten, sondern einer mit Tanz und Rap. Bei der Zeugnisübergabe in der Stötznerschule geht es angenehm locker zu. Geschenke gibt's vom Schulleiter: Traubenzucker.

Über ihre Abschlusszeugnisse freuten sich 19 Schüler der Stötznerschule. Die Prüfung des Einfachen Mittelschulabschlusses haben 15 von ihnen bestanden. Die Tanz-AG sowie der selbst geschriebene Rap von Samuel Einer und Stefan Rothballer sorgten für lockere Stimmung bei der Abschlussfeier. Schulleiter Reinhard Kausler merkte an, er freue sich, dass bis auf drei Schüler schon alle wüssten, wie es nun weitergeht. Fünf von ihnen hätten sogar bereits eine Lehrstelle. "Ich hoffe, dass ihr euch das aussuchen konntet, was euch interessiert und worauf ihr euch auch freut." Zum Zeugnis gab es als symbolisches Geschenk eine Packung Traubenzucker. "Es soll ein Zeichen dafür sein, dass ihr Kraft braucht und auch immer wieder Kraft tanken müsst", erklärte Kausler sein Präsent.Ein besonderer Dank des Schulleiters galt neben den betreuenden Lehrkräften der Schulsozialarbeiterin Conny Lutz. Sie habe zu den meisten Entlassschülern ein enges Verhältnis, stellte Kausler fest. Viele seien oft schon vor dem Unterricht bei ihr, wenn es zu Hause Probleme gebe, ergänzte Klassenleiter Franz Sperl. Für den Elternbeirat sprach Stefan Voit. "Nach der Schule ist mitten im Leben", sagte er in seiner Rede. Das fordere Eigenverantwortung. Er wünsche sich, dass die jungen Leute das Leben in Zukunft mit allen Höhen und Tiefen kreativ meistern.Eine Bildershow vom Schulalltag der Absolventen ließ die Schulzeit noch einmal Revue passieren. Mit schönen Erinnerungen an Klassenfahrten in den Skikurs oder an den Gardasee, an gemeinsame Feste, an die Betriebspraktika und das gewonnene Bezirkfinale im Fußball in Regensburg wurden die Schüler schließlich entlassen.