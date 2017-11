Ein wahrer Musik-Marathon liegt hinter den Schülern des Projektseminars "Konzertmanagement" am Augustinus-Gymnasium - in den letzten Wochen haben sie mit der Veranstaltungsserie "Takt aus der Reihe" Auftritte organisiert, die vielfältiger kaum hätten sein können: ob Elektronik, Volksmusik oder ein klassischer Liederabend, die Herausforderungen von der künstlerischen bis zur technischen Durchführung waren enorm. Jedoch haben die jungen Projektteilnehmer sie professionell gemeistert und für so einige unvergessliche wie abwechslungsreiche Konzertabende gesorgt.

Zum vorübergehenden Vor-Finale, ehe dann im Februar "Der Watzmann ruft", hieß es nun am Freitag im Jugendzentrum "NextgeneRAPtion", Hip Hop also. Mit dabei an diesem so ganz anderen Abend war der Weidener Rapper Mosaik, der bereits beim Münchener Label "New Word Order" sein Album "Charakter zum Mitnehmen" veröffentlicht hat. Unterstützt wurde er von BZK, der neben seiner Hip Hop-Berufung Sozialarbeiter im JuZ ist und das musikalische "Magische Projekt" betreut. Mit dabei waren Leute zwischen 15 und 22 Jahren, die ebenfalls eine Kostprobe ihres Schaffens auf der Bühne des großen Saals gegeben haben.