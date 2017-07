Zahlreiche junge Tastenartisten bewiesen beim Sommerkonzert der Musikschule Lilia Gette zeigten ihre Fingerfertigkeit am Klavier oder Akkordeon. Die Schüler zwischen 3 und 18 Jahren musizierten im Maria-Seltmann-Haus vor zahlreichen Zuhörern. Der Dank galt Leiterin Susanne Meichner für die Bereitstellung des Saales und der Technik. Mit dabei: die Jüngsten der musikalischen Früherziehung. Auch Schülerinnen von Natalia Kraus nahmen am Vorspielnachmittag teil. Als Belohnung gab es Eis. Im Juli können interessierte Kinder zum kostenlosen "Instrumenten-Schnuppern" in das "Musikstudio Fantasie" bei Lilia Gette (0961/24632) in der Parksteiner Straße 73b kommen. Ein Gratis-Schnupperangebot bietet sie zudem im Kinderhaus "Tohuwabohu" am 26. Juli ab 14 Uhr an.