Stadtführungen, Kletterausflüge, Gastfamilien - alles ist für die Austauschschüler aus Kenia vorbereitet. Einen Tag, bevor sie in Weiden ankommen sollen, erhält Manuela Kreis jedoch die "niederschmetternde Nachricht": Visa-Probleme. Die Schüler dürfen nicht einreisen.

Weiden/Neustadt. Die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend, Kreis Weiden/Neustadt, ist zutiefst enttäuscht. "Ein Jahr Arbeit haben wir in die Planungen gesteckt, ein Programm für unsere Besucher ausgearbeitet. Und jetzt? Alles umsonst." Das Austauschprogramm mit Kenia gibt es seit 2013 - bisher ohne Probleme. Geplant war, dass die Kenianer am 1. August in Deutschland landen. Der Termin ist allerdings nicht zu halten. Er wird jetzt auf den 4. August verschoben.Noch bis Montagabend hatte Manuela Kreis gehofft, dass es "schon noch klappen wird" mit den fehlenden Visa. Dann erhält sie einen Anruf, mit dem sie "nie gerechnet hätte". Die Visa-Behörde in Nairobi ist überlastet. Die Anträge der elf Austauschschüler zwischen 17 und 26 Jahren können erst bis zum 19. September bearbeitet werden. "Das ist viel zu spät. Das neue Schuljahr hat dann bereits begonnen, die Gastfamilien könnten sich nicht um die Jugendlichen kümmern."Auch einige persönliche Telefonate mit der Behörde ändern an der Situation nichts. Kreis bleibt keine Wahl: In diesem Jahr muss der Austausch abgesagt werden. Auch der Empfang am Montag, 7. August, in der Kapelle des Landratsamtes Neustadt fällt aus. Die Enttäuschung ist groß, nicht nur bei Kreis."Die Jugendlichen aus Kenia sind unendlich geknickt. Sie haben sich seit Langem auf ihren Besuch in Deutschland gefreut." Auch die Gastfamilien aus Weiden, dem Landkreis Neustadt und Tirschenreuth können die Situation nicht verstehen. Viele von ihnen haben sich extra drei Wochen frei genommen, um sich um die Besucher zu kümmern. "Und das alles wegen eines Stempels, einem fehlenden Stück Papier."Ob und wie der Austausch nachgeholt wird, kann Kreis noch nicht sagen. "Vielleicht nächstes Jahr in der Zeit um Ostern. Oder wir organisieren alles so, dass die Kenianer im Juli nach Deutschland kommen und die deutschen Jugendlichen anschließend mit in ihre Heimat nehmen."Doch Kreis steht vor einem weiteren Problem. Viele Ausflüge seien im Voraus bezahlt, Busunternehmen gebucht, Jugendherbergen reserviert worden. "Ich hoffe, dass wir das alles noch stornieren können. Sonst wird es auch finanziell schwierig." An das Projekt glaubt sie weiter. "Es ist eine tolle Erfahrung für Jugendliche. Sie lernen andere Kulturen kennen und treten auch durch Sport in Kontakt miteinander."2010 war Kreis selbst als Delegationsleiterin in Kenia. Eine Erfahrung, die sie jetzt vielen Schülern ermöglichen will. "Die Landschaft, Mentalität der Menschen und die atemberaubende Tierwelt - das sollte jeder einmal gesehen haben."