Schützengesellschaft Hubertus schickt drei Aktive zur Deutschen

Die Mitglieder der Schützengesellschaft Hubertus 1957 Weiden freuen sich mit ihren erfolgreichen Schützen: Der Verein stellte bei den bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück fünf Teilnehmer, die acht Starts in vier Disziplinen absolvierten. Drei Schützen qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft.

Mit der Standardpistole erreichte Thomas Birner den dritten Platz mit 540 Ringen. Er fährt damit zur "Deutschen". Gleichzeitig erreichte die Mannschaft von Hubertus den fünften Platz. Mit der Sportpistole wurde Birner mit 563 Ringen Vierter, was ebenfalls einen Startplatz bei den nationalen Titelkämpfen bedeutet. Nur ein Ring trennte ihn vom dritten Rang. Die Mannschaft holte hier ebenfalls den fünften Platz. Einen starken vierten Platz mit der Luftpistole erreichte Thomas Bauer (375). Er nimmt damit ebenfalls an der "Deutschen" teil.Seniorschütze Matthias Reuß qualifizierte sich mit 303,0 Ringen und dem 12. Platz mit der Luftpistole-Auflage für die DM in Hannover.