Spannung bis zum Schluss: Weil Josef Zetzl seinen Titel als König bei den Rebühler Schützen verteidigen konnte, ernennt ihn Schützenmeister Franz Fuhrmann zum Schützenkaiser.

Um die Spannung bis ganz zum Schluss zu halten, warteten die Mitglieder der Schützengesellschaft Rehbühl bis zum Ende der Königsfeier mit der Proklamation ihrer drei Könige. Umso größer war am Ende die Freude über die Titel. Schützenmeister Franz Fuhrmann überreichte zuvor die Wertungen für die Ergebnisse Meisterscheibe auf Luftgewehr (LG). Richard Förster holte sich den ersten Platz mit 99 Ringen vor Gottfried Förster. Auf Glück (LG) gewann Karl Schmid mit einem 8-Teiler. Meister auf Luftpistole (LP) wurde wiederum Karl Schmid hier mit 91 Ringen, Ludwig Friedmann holte sich die Wertung auf Glück mit einem 304-Teiler.Nach einer Pause überreichten Fuhrmann und Gauschützenmeister Wolfgang Weiß Erinnerungsgeschenke an die scheidenden Könige. Der Schützenmeister Fuhrmann selbst, Gertraud Egeter und Ludwig Friedmann legten die Ketten ab. Ihnen galt der Dank für die Präsentation des Vereins bei den Bürgern.Beim Vereinscup führt in der Wertung auf LG und LP jeweils Karl Schmid. Einige Wertungen sind noch offen. Bei der kommenden Jahreshauptversammlung wird dem Sieger der Vereinscup überreicht.Gauschützenmeister Wolfgang Weiß sprach die zahlreichen Aktivitäten des Schützenvereins an, der sich über das Jahr nicht nur sportlich, sondern auch sehr gesellig zeigte. Bei der Proklamation reichte er Ketten und Pokale an die Gewinner weiter. Neuer Schützenkönig auf LG wurde Josef Zetzl vor Edwin Egeter.Die Königswürde erhielt auf LP Ludwig Friedmann. Weil er seinen Titel verteidigen konnte, ernannte ihn Fuhrmann zum Schützenkaiser auf LP. Felix Kraus holte sich den Vizetitel. Bei den Damen setzte sich Hannelore Stich auf den ersten Platz, Christa Fuhrmann wurde Zweite. Musiker Jochen lud zum Königswalzer auf die Tanzfläche, wo die Mitglieder den Königen mit einer Polonaise gratulierten.