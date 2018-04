Den "Oberpfalz-Medien" haben die "Armen Schulschwestern" bereits Einblick gewährt. Am Samstag nutzen viele Interessierte die Gelegenheit, das Leben hinter Klostermauern kennenzulernen. Und den Klostergarten - ein blühendes Kleinod.

Video aus der Kirche

Blumen und Sekt

Einmal in dem Garten spazieren, in das Wohnzimmer, den Speisesaal und das Sprechzimmer einen Blick werfen, das konnten viele Besucher am bundesweiten "Tag der offenen Klöster". Bei den "Armen Schulwestern zu Unserer Lieben Frau" in der Luitpoldstraße waren auch viele ehemalige Schülerinnen unter den Gästen.Gleichzeitig erfuhren die Besucher an bebilderten Stellwänden die Historie seit 1893 und die Wirkungsstätten der Schwestern an Kindergärten und Schulen in Weiden. Die Gemeinschaft kann heuer auf ihr 125-jähriges Bestehen in der Stadt zurückblicken. Heute leben 21 Ordensfrauen im Schwesternruheheim. Drei von ihnen dürfen 2018 noch den 90. Geburtstag feiern, wie Oberin Schwester Brigitte erzählte.Um 17.30 Uhr ist Vesper in der Kapelle und um 18 Uhr Abendtisch, berichtete Schwester Irminhild. Danach wird abgespült, und die Schwestern schauen Fernsehnachrichten. Das Refektorium ist als Speiseraum ein Zimmer des Fastens und der Askese, aber auch ein Raum des Festes und des Feierns. Auch zwei bettlägerige Schwestern werden versorgt. Den Abend verbringen die Ordensfrauen mit Gesprächen in den zwei Wohnzimmern, mit Spielen und Schreiben oder am Computer. Um die Friedhofspflege der verstorbenen Ordensfrauen kümmert sich Schwester Justilla.In der frisch renovierten Hauskapelle, mir neuen LED-Leuchten und LED-beleuchtetem Kreuz präsentierte Oberin Schwester Brigitte den Blick per hochmoderner Technik und Beamer in den Altarraum der Josefskirche. Das ermöglicht das Mitfeiern des Gottesdienstes in der Hauskapelle. Die Oberin lud zum gemeinsamen Gebet in der Kapelle zum Bild der Erschaffung des Menschen ein: "Wir sind in Gottes Hand. ... Der Herr kennt uns und ist vertraut mit all unseren Wegen."Von der Rheumaliga Weiden-Neustadt übergaben Vorsitzende Marion Happach und Kassier Franz Happach einen Blumengruß, denn zwei Schwestern nehmen im Verein an den Gymnastikstunden teil. Vom VdK Nord überreichte Bernhard Messerer eine Flasche Sekt. Auch Pfarrer Heribert Englhard aus Rothenstadt und Pfarrer Peter Brolich von St. Elisabeth besuchten den Konvent.Im Klostergarten im Schatten der Josefskirche begannen die Bäume zu blühen. Rote und gelbe Tulpen erstrahlten in der Sonne. Beete warten auf die Frühjahrsbestellung. Eine Renovierung der Gehwege steht demnächst an. "Es ist schön bei ihnen", gestand eine Weidenerin nach dem Blick in die Räumlichkeiten. Auch aus Pleystein kamen interessierte Besucher. Mit einem Festgottesdienst und einem Pfarrfest wird am 8. Juli das 125-jährige Jubiläum der Schulschwestern gefeiert.