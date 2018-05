Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die Schulvorbereitende Einrichtung besteht seit 25 Jahren. Die Kinder hatten für ihre Gäste ein buntes Programm einstudiert.

Die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) mit angeschlossener Heilpädagogischer Tagesstätte (HPT) unterstützt sprach- und entwicklungsverzögerte Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren - und das nun schon seit 25 Jahren. Als Träger der Einrichtung fungiert der Verein "Freunde der Stötzner-Schule". Seit September 2015 können Kinder auch am Nachmittag in der heilpädagogischen Tagesstätte betreut und gefördert werden, was zusätzliche Entwicklungsvorteile bringt.Ihr Jubiläum feierte die Einrichtung am Donnerstag in der Asylstraße 18. Leiterin Ulrike Grajer freute sich über die vielen Gäste, die sich zum Elternfest eingefunden hatten. In zwei Gruppen hatten die 23 Kinder mit ihren Erzieherinnen und sechs heilpädagogischen Fachkräften die Aufführungen einstudiert.Gekonnt trugen die jungen Darsteller das Lied der Jahreszeiten vor und brachten dabei auch Taktstöcke zum Einsatz. Auch das Elternlied "Weil du immer bei mir bist" und ein langes Gedicht bewiesen, dass die Jungen und Mädchen eifrig geprobt hatten. Die selbst gebastelten Geschenke mit Blumenmotiv und ein verzierter Naturrahmen mit Herz und Kinderfoto schufen bei der Überreichung emotionale Momente.Nach der Aufführung luden die Kinder ihre Eltern zu Muffins und eigens kreierter Löwenzahn-Limonade ein. Zur Traumschiff-Melodie und Wunderkerzen à la Kapitänsdinner zogen die Kleinen in ihre Gruppenräume und überreichten das Selbstgebackene zur Freude der Eltern.