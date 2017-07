Weiden. (ca) Ein schwarzer 3er BMW ist am Freitagabend vor dem Mehrfamilienhaus "In den Naabwiesen 2" übel zugerichtet worden. Ein Unbekannter verkratzte die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Zudem schlug er zwei Dellen in die Motorhaube. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 3000 Euro. Hinweise an die Inspektion, Telefon 0961/401-321.