Mit dem Hundert Jahre alten Weihnachtslied "Stilla Natt" aus ihrer schwedischen Heimat verabschiedet sich Sofia Talvik von ihrem Publikum im "Parapluie". Dazu schlendert sie sachte durch die Reihen, streichelt Wangen und Köpfe und verschwindet dann irgendwo im Nirgendwo.

Vorher hatte die blonde Schwedin zwei Stunden lang gesungen und ihre Zuhörer im Handumdrehen ins Land der Mittsommernacht entführt. Die Bühne war eine Winterlandschaft aus Skiern, Schnee und Schlitten, passend zum Norden Europas. Mit ihrer hauchzarten Stimme und ihrer nordischen Schönheit bezauberte die Sängerin mit eigens für den Dezember mitgebrachter "Jul-Tradition", einem wunderschönen Mix aus eigenen Weihnachtsliedern und winterlichen Coversongs. "Jingle Bells" war nicht dabei. Dafür "Cold, cold Feet" und "The River". Seit vielen Jahren tourt Sofia Talvik in alter Tradition mit originellen Weihnachtssongs durchs Land. Damit möchte sie vor allem Nicht-Schweden die andere Seite von Weihnachten zeigen, die ursprüngliche und nicht die kommerzielle. Ihre Lieder porträtieren die weniger Glücklichen und Unglücklichen und knüpfen damit unmittelbar an die Botschaft der Engel an. Die skandinavische Künstlerin bescherte auf der "Live-Stage" eine schöne und ruhige Pause vom hektischen Treiben in der gar nicht immer "staaden Zeit".