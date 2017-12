Weiden/Neustadt/WN/Eschenbach. (dko/jma) Schneegestöber in der Nacht zum Donnerstag sorgte für schlechte Sicht und rutschige Straßen. Mehreren Autofahrern in der Region wurde das zum Verhängnis: Als ersten traf es einen 21-jährigen US-Soldaten. Er war am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seiner gleichaltrigen Verlobten in Eschenbach unterwegs, als sein Ford Focus ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug rutschte auf der Netzabergstraße in Netzaberg in Richtung Thomasreuth über die Gegenfahrbahn, schoss über einen Graben und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Rettungskräfte der Feuerwehren Eschenbach und Grafenwöhr mussten den Amerikaner aus seinem Wagen befreien. Seine Verlobte konnte sich selbst retten.

Aufgrund der - laut Notärztin - lebensgefährlichen Verletzungen kam der US-Soldat ins Klinikum Amberg. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Gleich mehrere Schutzengel hatte ein 27-jähriger US-Soldat am Donnerstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr. Er fuhr mit seinem Ford Escape von Parkstein in Richtung Hütten. Kurz nach der Einfahrt auf die B470 wollte er einen 40-Tonner in einer leichten Rechtskurve überholen. Auf der winterlich-glatten Straße kam er laut Polizeiangaben ins Rutschen und flog nach links in den Graben. Dort durchschlug das Fahrzeug ein Verkehrsschild und mehrere Bäume und kam dann nach 50 Metern auf dem Dach im Gehölz zum Liegen. Der Soldat wurde leicht verletzt. An dem Ford entstand laut Polizei Totalschaden von geschätzt 8000 Euro.Eine 26-jährige Frau aus Weiherhammer bog drei Stunden später mit ihrem Renault von der NEW 21 in die Ortsverbindungsstraße Weiherhammer in Richtung Kohlberg ein. Ihr Fahrzeug geriet laut Polizeiangaben auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Suzuki eines 51-jährigen Kohlbergers. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn in die Straßengräben geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Suzuki-Fahrer wurde nur leicht verletzt. "Das dreijährige Mädchen, das im Kindersitz im Renault saß, blieb zum Glück unverletzt", berichtet Polizeihauptkommissar Norbert Kick-Kreuzer. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 6000 Euro. Gegen 10.10 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Etzenricht mit ihrem Citroen die Hauptstraße in Weiherhammer in Richtung Ortsmitte. Auf der abschüssigen, spiegelglatten Strecke geriet sie mit ihrem Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs ins Schleudern und prallte gegen ein Metallgeländer rechts neben der Straße. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden hier laut Polizei: 15 000 Euro.