Schwerer Unfall - A 93 ab Luhe in Richtung Hof gesperrt [Aktualisiert]

Mit dem Rettungswagen ins Weidener Klinikum gebracht werden mussten am Sonntagnachmittag die beiden Insassen eines Autos. Das Fahrzeug war auf der Autobahn A 93, kurz nach der Ausfahrt Frauenricht, in einen Sattelzug geraten.

Die 77-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr 76-jähriger Ehemann, der den Mercedes E-Klasse aus Oberbayern, Landkreis Freising, steuerte, erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallhergang blieb zunächst unklar. Um zu ermitteln, wie es zu den folgenschweren Geschehen kommen konnte, kam ein Gutachter an die Unfallstelle. In ersten Berichten hatte es geheißen, der Mercedes sei beim Überholen unter den Sattelzug geraten und über 250 Meter mitgeschleift worden. Der Lasterfahrer aus dem Landkreis Altötting konnte den beginnenden Brand im Pkw, der im Heck seines Sattelzuges eingekeilt war, löschen. Für die Bergung der beiden stark beschädigten Fahrzeuge war die Autobahn nahezu dreieinhalb Stunden gesperrt. Es bildeten sich über drei Kilometer lange Staus in Richtung Hof.