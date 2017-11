SV: Kurt Seggewiß will einspringen

Weiden. (uz) Er ist nicht nur das Stadtoberhaupt, er ist auch ein guter Turmspringer. Das passe, meinte OB Kurt Seggewiß am Freitag bei der außerordentlichen Versammlung des Schwimmvereins. Hier wählten die Mitglieder nach zäher Suche die neue Vereinschefin Ilona Rath-Lux und bekamen bereits deren Nachfolger in Aussicht gestellt.Denn, so meinte Seggewiß, nach Ende seiner Amtsperiode in zweieinhalb Jahren könne er sich vorstellen, als Vorsitzender des Schwimmvereins zu wirken. Warum er nicht abgeneigt sei, Verantwortung zu übernehmen? Das reiche bis in die Kindheit zurück, erklärte Seggewiß.Fred Weidlich , ein Freund seines Vaters, ermunterte ihn, Turmspringer zu werden. Seine ersten Sprungversuche wagte er im Schätzlerbad. Er erinnere sich noch gut an seine Sprünge vom Drei-Meter-Brett unter Anleitung der Weidener Kunstsprung-Legende: Weit hinten aufstellen, vorlaufen, rechtes Bein hochheben, springen und elegant in die Tiefe eintauchen. "Heute trau ich mir das nur noch vom Ein-Meter-Brett zu." (Seite 22)