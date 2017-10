(vok/mte) Eine dicke Überraschung gab es bei den Haushaltsberatungen in Sachen Schwimmverein: Fand sich über Monate kein Nachfolger für Reinhard Meier an der Spitze des Vereins, so tauchten nun gar zwei auf. Namen wurden nicht genannt. Nur so viel: Der eine habe Meier am Sonntag zugesagt. Um den anderen bemühte sich OB Kurt Seggewiß. "Ich lasse den größten Verein der Stadt doch nicht an die Wand fahren." Das bevorzugte Betreibermodell für den Betrieb des Schätzlerbads soll eine gemeinnützige GmbH sein. Die außerordentliche Mitgliederversammlung des SV steigt am Montag, 11. November.